Movimento aéreo no Aeroporto da Madeira quase normalizado

Dos sete aviões (5 voos domésticos e 2 internacionais) que esta manhã, entre as 08 e as 09h20, divergiram do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, nenhum foi dado como cancelado e apenas um, proveniente da Alemanha e foi desviado para as ilhas Canárias, ainda não tinha reprogramado, até às 12h30, a chegada à Madeira.

As restantes aeronaves estão agora a voar para a Madeira ou já aterraram em Santa Cruz.

O único avião que divergiu para o Porto Santo, da TAP, proveniente do Porto, aterrou no Aeroporto da Madeira ao final da manhã. O mesmo aconteceu com o aparelho da Eurowings, oriundo de Colónia, Alemanha, e que havia sido desviado para as Canárias.

A chegar à Madeira estão os dois aviões da Ryanair que haviam regressado à procedência, Lisboa e Porto, e com chegada prevista para as 14h20 está o voo da easyJet que também havia retornado à origem, no Porto.

À parte dos atrasos registados na programação deste domingo devido às más condições atmosféricas – sobretudo por causa da habitual ‘cortina’ provocada pela precipitação que retira a visibilidade da pista até as distâncias mínimas regulamentares de aproximação - está praticamente normalizado o movimento aéreo no Aeroporto da Madeira.