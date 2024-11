Alcoólico que durante 10 anos agrediu e exigiu dinheiro à mulher fica em prisão preventiva

A juíza de instrução do tribunal do Funchal decidiu, na passada quinta-feira, aplicar a prisão preventiva a um homem residente na zona oeste da Madeira que está “fortemente indiciado” da prática de um crime de violência doméstica agravado, por alegadamente ameaçar, agredir e exigir dinheiro à esposa para comprar bebidas alcoólicas e tabaco.

Uma nota do Ministério Público da Ponta do Sol adianta que o arguido, “pelo menos há cerca de 10 anos, exigia à vítima, de forma reiterada, quase diária, que lhe desse dinheiro para o seu consumo de bebidas alcoólicas e tabaco, maltratando-a, denegrindo-a, agredindo-a e ameaçando-a, inclusivamente apertando o pescoço da vítima e encostando-lhe facas e foices ao pescoço, entre outros comportamentos”.

O homem já tinha recebido um ‘aviso’ do sistema de justiça, mas persistiu no seu comportamento abusivo. Foi-lhe aplicada, anteriormente, a suspensão provisória do processo, mediante a imposição da obrigação de realizar tratamento à dependência do álcool com acompanhamento da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e de se abster de molestar física ou psicologicamente a vítima, de a ofender na sua honra e dignidade, bem como não a ameaçar por qualquer meio”.

No entanto, o arguido não cumpriu estas obrigações, “tendo continuado o consumo excessivo de álcool, numa frequência praticamente diária, mesmo após internamentos, tendo subsistido nas agressões à vítima”.

Na passada quarta-feira foi detido pela PSP, fora de flagrante delito, para apresentação a interrogatório judicial. No dia seguinte foi interrogado pela juíza Susana Mão de Ferro que determinou que aguardasse as próximas etapas do processo sujeito à medida de coacção de prisão preventiva.