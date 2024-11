Continente comercializou 800 toneladas de hortofrutícolas mas quer mais

Decorreu durante a tarde de hoje mais um encontro do Clube de Produtores Continente da Madeira, a VI edição, na Quinta do Furão, em Santana. O evento contou com a presença da Secretária Regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, e de várias dezenas de produtores regionais. Um momento de reflexão mas onde ficou clara a necessidade de uma maior comercialização de produtos frescos regionais.

A rede de supermercados Modelo Continente na Região tem capacidade para alargar a quota que em 2024 atingiu as 800 toneladas em hortofrutícolas, precisou José Carlos Salvado, director de operações do Continente que aproveitou para abordar a estratégia seguida, mas também para sublinhar a consolidação da marca como realçar a tendência de crescimento da empresa na Região através da abertura de mais lojas que neste momento é de 16 espaços.

Com o tema ‘O futuro já começou...’, o encontro apresentará os resultados de 2024, incluindo o volume de compras da MC aos produtores hortofrutícolas da Madeira, que totalizou mais de 275 toneladas acumuladas até Setembro, representando um crescimento de 41% em comparação com o mesmo período do ano passado, ficou a garantia que em São Vicente a marca terá um espaço, de resto já noticiado.

Durante a sessão, foram também reveladas as principais linhas estratégicas do Clube de Produtores para 2025. A agricultura foi tema amplamente debatida numa perspectiva tanto regional quanto global.

Em 2024, foram realizadas mais de 480 visitas aos campos, somando mais de 900 horas de acompanhamento direto no terreno e percorrendo cerca de 26 mil quilómetros na Madeira.

A Academia CPC, cuja primeira edição decorreu em 2024 na Madeira, formou 15 profissionais, contando com 5 formadores e 40 horas de formação. Este programa de capacitação visa “fortalecer a competitividade e a sustentabilidade dos produtores”.