IVBAM promove acções de esclarecimento sobre a plantação da vinha

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) irá realizar um ciclo de acções de esclarecimento sob a temática 'O repouso vegetativo da vinha - Regras para Plantar Vinha – 2024', já no início do próximo mês, em diversos pontos de referência, espalhados pela Ilha.

Nestas sessões serão abordados tópicos como a análise das terras, a poda, o tratamento de Inverno e a fertilização, práticas fundamentais para o bom desenvolvimento da vinha.

Esta iniciativa conta com um total de cinco sessões e será ministrada em locais chave, justamente para ir ao encontro do público a que se destina, os viticultores da Ilha da Madeira e demais interessados na temática abordada. Para o efeito, foi criada uma agenda que engloba um total de cinco concelhos - Porto Moniz, Calheta, Santana, São Vicente e Câmara de Lobos, nas seguintes datas, horários e locais:

· 4 de Novembro de 2024 às 10h30 - Centro Cívico do Estreito da Calheta;

· 5 de Novembro de 2024 às 10h30 - Junta de Freguesia do Seixal;

· 5 de Novembro de 2024 às 15h30 - Museu da Vinha e do Vinho;

· 6 de Novembro de 2024 às 10h30 - Escola Agrícola da Madeira;

· 7 de Novembro de 2024 às 19h00 - Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

Para ir ao encontro do público em questão, o IVBAM disponibilizará informação relativa a esta iniciativa junto de entidades e organismos com contacto próximo das populações, como as Casas do Povo, Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais e Paróquias, tal como online, nos seu site e redes sociais.

Estas sessões serão ministradas por um grupo de técnicos da equipa de viticultura do IVBAM, com vasta experiência, que, no seu dia a dia, contactam diretamente com os viticultores, no terreno.