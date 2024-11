SEDES Madeira em visita ao Canto das Fontes na Ponta do Sol

Numa escarpa sobranceira à Praia dos Anjos, na Ponta do Sol, por entre espécies vegetais endémicas e autóctones, há um espaço turístico fora do comum, que tem crescido com pequenos passos, recuperando poios e valorizando a paisagem, por meio do 'glamping', com tendas permanentes e confortáveis.

Ora, a 18 de Outubro, o Observatório da Sustentabilidade e Equilíbrio Intergeracional da SEDES Madeira (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social) esteve precisamente no Canto das Fontes para conhecer, 'in loco', algumas soluções simples de aproveitamento hídrico, agrícola e de espaços, com foco na gestão de resíduos e de energia, que permitem "um ambiente acolhedor e quase onírico".

O pequeno grupo de visitantes percorreu os poios resgatados ao abandono de décadas, com muros tradicionais de pedra reedificados, em que o desmatamento teve a lenta colaboração de um par de cabras colocadas temporariamente nos terrenos. A cada passo, a permacultura oferecia novas sensações – ver, ouvir, cheirar e provar – por entre árvores de fruto, plantas aromáticas, borboletas esvoaçantes ou água de nascente sujeita a testes regulares. André Fernandes da Cunha, coordenador do Observatório da Sustentabilidade e Equilíbrio Intergeracional da SEDES Madeira

Neste local, conforme explica André Fernandes da Cunha, coordenador do Observatório da Sustentabilidade e Equilíbrio Intergeracional da SEDES Madeira, "os problemas da ocupação e da utilização humana do território não têm soluções perfeitas, mas as respostas simples baseiam-se numa visão de sustentabilidade e de melhoria contínua". Dos sistemas de WC secas, com compostagem e valorização dos resíduos, até à gestão remota e automatizada da rega, passando pela produção agrícola biológica certificada e pela climatização natural nas pequenas edificações.

De salientar que o Observatório da Sustentabilidade e Equilíbrio Intergeracional da SEDES Madeira tem vindo a visitar espaços e projectos da Região que promovam soluções inovadoras e aplicáveis no contexto da sustentabilidade.