Agência Espacial Portuguesa inaugura sede nos Açores com a presença do Presidente da República

A Agência Espacial Portuguesa dispõe a partir de hoje de uma nova sede na ilha de Santa Maria, nos Açores, num investimento de cerca de 1,3 milhões de euros e que será inaugurada pelo Presidente da República.

A nova sede da Portugal Space é um investimento suportado pelo Governo Regional dos Açores, um dos membros fundadores da agência criada em 2019, e que permitiu recuperar a chamada "Casa do Diretor do Aeroporto", um imóvel localizado numa zona classificada de Vila do Porto.

Construído na década de 1950, o edifício foi projetado por Francisco Keil do Amaral e alojou a família do diretor do aeroporto durante a gestão da Direção Geral de Aeronáutica Civil. Em 2019, o edifício foi cedido pelo Governo Regional dos Açores à Agência Espacial Portuguesa para aí ser instalada a sua sede.

A inauguração, agendada para as 15:30 (16:30 em Lisboa), contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, e da secretária de Estado da Ciência, Ana Paiva.

A Portugal Space tem destacado o potencial geográfico dos Açores para o desenvolvimento de um ecossistema espacial, que inclui o futuro porto espacial da ilha de Santa Maria, um projeto que tem conhecido vários atrasos, mas que está entre os potenciais locais de aterragem do `space rider´.

Este veículo orbital reutilizável não tripulado da Agência Espacial Europeia (ESA) tem o seu primeiro lançamento previsto para 2027, com a ilha açoriana a ser uma forte candidata para receber a aterragem do voo inaugural.

Santa Maria registou, durante algumas décadas do século XX, um forte impulso económico e social devido ao papel que o seu aeroporto, construído durante a II Guerra Mundial pelas forças militares norte-americanas, desempenhou nas ligações entre os dois lados do Atlântico, o que permitiu à ilha duplicar a sua população.

O aparecimento da aviação a jato e as crises do petróleo nos anos setenta do século passado reduziram significativamente a relevância do aeroporto para os voos transatlânticos, mas a ilha com cerca de 5.500 habitantes está, nos últimos anos, a tentar recuperar a sua importância geoestratégica com diversos projetos e investimentos do setor aeroespacial.

É esta localização que faz ainda com que a NAV Portugal tenha na ilha um Centro de Controlo Oceânico responsável por controlar os voos em rota numa área de mais de cinco milhões de km2 de céu a partir de Santa Maria.

A ilha acolhe também várias outras infraestruturas ligadas a esta área, como é o caso da Estação de Rastreio de Lançadores de Satélites da ESA, a Galileo Sensor Station também da ESA e a estação meteorológica EUMETSAT, entre outras.

A Agência Espacial Portuguesa foi criada Governo para implementar a estratégia nacional Portugal Espaço 2030 com o objetivo de que o país seja reconhecido como uma autoridade mundial nas interações Espaço-Terra-Clima-Oceano, com benefícios para a sociedade e para a economia.