Historiador que previu 9 das 10 últimas presidenciais falhou com Trump

Allan Lichtman, o historiador que previu 9 das 10 últimas eleições, não conseguiu prever com precisão quem os eleitores escolheriam para se tornar o 47.º presidente dos Estados Unidos, após a vitória do republicano Donald Trump.

Numa impressionante e inesperada reviravolta política, o ex-presidente Donald Trump derrotou a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris para recuperar a Casa Branca na noite de terça-feira.

"Agora, depois de uma longa noite, estou a fazer uma pausa para avaliar porque estava errado e o que o futuro reserva para a América", frisou Lichtman ao jornal USA Today, na quarta-feira de manhã.

Lichtman, professor da Universidade Americana, previu que Harris venceria Trump por pouco.

Trump, que perdeu as eleições de 2020 que levaram o Presidente Joe Biden ao cargo, ultrapassou obstáculos políticos, incluindo dois 'impeachments' [processo de destituição], uma condenação criminal e duas tentativas de assassinato.

No final de um podcast de quase seis horas apresentado pelo seu filho Samuel Lichtman na terça-feira, o professor de História de 77 anos disse estar chocado com o resultado das eleições.

Numa publicação na rede social X na manhã de quarta-feira, Lichtman agradeceu "a todos os membros leais, subscritores e espetadores do programa ao vivo" e disse que falará sobre a sua previsão incorreta ainda esta semana.

"Vamos continuar e avaliar os resultados da noite passada", garantiu.

O famoso autor de prognósticos disse que o seu sistema de '13 itens [keys, em inglês]' mostrava que Harris venceria.

Utilizando o seu sistema, Lichtman previu agora corretamente 9 das 11 eleições presidenciais desde 1984.

A sua única outra mancha ocorreu em 2000, quando o republicano George W. Bush derrotou o democrata Al Gore.

Lichtman elogiou os resultados das sondagens à boca das urnas em todo o país que mostraram que a democracia está a crescer como um assunto importante entre os eleitores, com a economia ainda em primeiro lugar, seguida por questões como o aborto (14%) e a imigração (11%).

Durante a noite eleitoral Lichtman ainda afirmava no podcast que se Harris conseguisse vencer na Pensilvânia "ainda terá boas hipóteses".

A Pensilvânia foi mais tarde 'reclamada' por Trump.

"A certa altura, a matemática simplesmente já não funciona", destacou o filho de Lichtman.

Depois, enquanto Lichtman e o filho analisavam os votos no Estado indeciso da Pensilvânia, o filho atribuiu a eleição a Trump.

"Acho que ela perdeu", sublinhou o filho durante os últimos 10 minutos do podcast.

"Eu também", respondeu Lichtman imediatamente, colocando as duas mãos na cabeça.

"Recebi muitos e-mails muito simpáticos a dizer que, independentemente do que aconteça, respeitam muito a minha análise", contou ainda Lichtman ao filho.

O republicano Donald Trump foi eleito o 47º Presidente dos Estados Unidos tendo já conquistado mais do que os 270 votos do colégio eleitoral necessários, quando ainda decorre o apuramento dos resultados. Trump segue também à frente da adversária democrata Kamala Harris no voto popular, com 51,1% contra 47,4% dos votos contados.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes segue igualmente na frente no apuramento com 201 mandatos, a apenas 17 da maioria.