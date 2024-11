Clube de Produtores volta a reunir-se para partilha de experiências

Os membros do Clube de Produtores Continente na Região reúnem-se, hoje, pelas 14h30, no hotel Quinta do Furão, em Santana, naquele que é o seu habitual encontro anual, que vai já na 6.ª edição.

Do programa faz parte um balanço de mais um ano de incentivo à produção agrícola regional, uma forma de fomentar a agricultura a médio e longo prazo, dando espaço ao tema central deste encontro – ‘O futuro já começou…’.

A ocasião será aproveitada para dar conta das principais linhas estratégicas do Clube para o próximo ano, com a agricultura a ser debatida numa perspectiva também local.

Para o final do dia está reservada uma mesa-redonda onde vão participar alguns produtores do continente que estão de visita à Madeira, aproveitando para uma troca de experiência com os produtores regionais.

Este ano, o volume de compras do Modelo/Continente aos produtores hortofrutícolas madeirenses já ultrapassou as 275 toneladas até ao passado mês de Setembro, traduzindo um aumento de 41% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em 2024, as equipas do Modelo/Continente realizaram mais de 480 visitas ao campo, somando mais de 900 horas de acompanhamento directo, uma estratégia tida como fundamental pela marca para garantir a qualidade e competitividade da produção regional.

Vão marcar presença no encontro desta quarta-feira, além de José Carlos Salvado, director de operações do Continente na Madeira, Ondina Afonso, presidente do Clube de Produtores Continente, e Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, bem como vários produtores regionais.

Mas há mais a ter em conta na agenda de hoje, 6 de Novembro.

Agenda

9h00 - reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira.

10h30 - acções de esclarecimento sobre a plantação da vinha, promovida pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, na Escola Agrícola da Madeira.

10h30 - abertura oficial da campanha ‘Click na Mudança Contra a Violência Doméstica’, nos Paços do Concelho, na Calheta.

11h00 - reunião da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas da Assembleia Legislativa da Madeira. Nesse encontro será discutida e votada, na especialidade, a Proposta de Decreto Legislativo Regional que ‘Estabelece o regime jurídico do sistema de incentivos à produção e armazenamento de energia proveniente de fontes renováveis na Região Autónoma da Madeira, designado por “+ ENERGIA”’.

11h00 – Pedro Ramos preside à cerimónia de assinatura dos contratos-programa com diferentes entidades. O momento terá lugar no Salão Nobre do Governo Regional.

14h00 - inauguração da exposição de pintura da artista Hanamaro Chaki, no edifício da Câmara Municipal do Funchal.

14h00 - nova reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios’. Será ouvido o geólogo João Baptista. Nessa sessão serão analisados e votados vários requerimentos do IL.

15h00 - entrega de Bolsas de Mérito e Valor a 15 jovens do Município do Funchal que concluíram, há menos de 3 anos, o ciclo de estudos no Ensino Superior (licenciatura, mestrado ou doutoramento) com média igual ou superior a 15 valores. Cerimónia acontece no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho.

18h00 - 9.ª Edição do Madeira Piano Fest, com recital de piano a quatro mãos H4ands Duo, no Teatro Baltazar Dias.

21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Efemérides

1772 - O Marquês de Pombal oficializa o ensino primário em Portugal.

1860 - Abraham Lincoln vence as eleições Presidenciais dos Estados Unidos.

1913 - Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi, é preso pela primeira vez, enquanto liderava uma marcha de mineiros indianos que trabalhavam na África do Sul.

1962 - A Assembleia Geral das Nações Unidas aprova a aplicação de sanções económicas à África do Sul pela política de discriminação racial.

1984 - Ronald Wilson Reagan é reeleito Presidente dos Estados Unidos.

2006 - A TAP chega a acordo com o grupo Espírito Santo Internacional para a compra da PGA - Portugália Airlines, por 140 milhões de euros e da participação desta na empresa de 'handling'Groundforce, por quatro milhões de euros.

2007 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia a ampliação dos cuidados do Serviço Nacional de Saúde, que integrará pela primeira vez programas nacionais de saúde oral, de vacina contra o cancro do colo do útero e de apoio à procriação medicamente assistida.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecora, a título póstumo, a escritora e poeta Sophia de Mello Breyner Andresen com o Grande-Colar da Ordem de Sant'Iago da Espada, um alto grau concedido a chefes de Estado estrangeiros.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga, com reservas, o decreto do parlamento de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), remetendo a sua apreciação decisiva para posteriores decretos de execução do Governo.

