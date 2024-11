Quatro aviões divergidos devido ao mau tempo

Quatro aviões, um da TAP, um da easyJet e dois da Ryanair, todos com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo foram divergidos ao início da manhã de hoje (até às 09 horas) devido às más condições atmosféricas na zona leste da Madeira.

Todos voos domésticos, três com partida do Porto, um de Lisboa. Apenas o voo da TAP (do Porto) foi desviado para o Porto Santo. Os restantes regressaram à procedência.

Entretanto outras aeronaves, a maioria de ligações internacionais, encontram-se em espera no ar, entre a Madeira e o Porto Santo, na expectativa que as condições meteorológicas melhorem para poderem aterrar em Santa Cruz.