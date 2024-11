Três navios movimentam quase 5 mil pessoas no porto do Funchal

Este é mais um dia de casa cheia no Porto do Funchal, que conta com a presença de três navios, movimentando quase 5 mil pessoas.

O primeiro a chegar foi o 'Marella Discovery', proveniente de Gibraltar, ficando na Madeira até às 18 horas, de onde sai rumo a Saint John´s, no âmbito do itinerário, iniciado em Palma de Maiorca a 10 de Novembro. A bordo seguem 1.759 passageiros e 728 tripulantes que vão ainda passar por Philipsburg, St. Maarten, St. Kitts, Gaudeloupe e Bridgetown, em Barbados, onde vai ficar posicionado até Abril.

Já esta manhã chegou o 'Seabourn Sojourn' que veio de Tenerife com 432 passageiros e 342 tripulantes. A partida está marcada para as 17 horas, rumo a Lisboa, onde termina este cruzeiro de 14 dias, que passou por Málaga, Tanger, Casablanca, Lanzarote, La Gomera, La Palma, Tenerife e agora pelo Funchal.

Por fim, o 'Bolette' trouxe 1.048 passageiros e 623 tripulantes neste cruzeiro que teve origem em Liverpool, a 10 de Novembro, com escalas no Funchal, La Palma, Tenerife, Fuerteventura e Tanger, regressando ao porto de origem a 24 deste mês, onde termina este cruzeiro. A partida acontece apenas amanhã, quando forem 18h30.