Chuva forte na Madeira até segunda-feira

A partir de amanhã e até segunda-feira a Madeira vai estar sob influência de uma depressão centrada nas proximidades do Arquipélago, prevendo-se períodos de chuva “temporariamente e pontualmente forte”, acompanhada de trovoadas.

Segundo o director do Observatório Meteorológico do Funchal, já a partir de hoje ou amanhã deverão ser emitidos avisos meteorológicos que poderão chegar a ‘laranja’, sendo que o período em que se prevê maiores quantidades de precipitação é na sexta-feira e no sábado.

“Não estará a chover continuamente de quinta-feira a segunda-feira, haverá algumas abertas e aguaceiros pontualmente moderados ou fortes, mas teremos precipitação abundante”, informou Victor Prior.

Quanto ao vento, será de Oeste ou Noroeste, temporariamente forte entre sexta e domingo, com rajadas de 70 a 90 Km/h, em especial na parte Oeste da Madeira, nomeadamente Ponta do Pargo, assim como Regiões Montanhosas e Porto Santo, adiantou.

No mar as ondas podem atingir os 3 a 3,5 metros na Costa Norte e, na Costa Sul, os 2,5/ 3 metros na sexta-feira, sábado e domingo.

Victor Prior revelou ainda que a depressão “tem origem semelhante à que aconteceu há dias em Espanha, em Valência”, mas garante que “é muito menos gravosa”. Contudo, informa que é uma situação que será acompanhada.