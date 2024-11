'MSC Opera' e 'Oosterdam' trazem mais de 5.300 pessoas ao Porto do Funchal

O Porto do Funchal acolhe hoje os navios de cruzeiro, MSC Opera que atracou a meio da manhã e o transatlântico Oosterdam que chegou de manhã cedo.

Os dois navios de hoje estão a movimentar 5.370 pessoas, sendo 3.873 passageiros e os restantes tripulantes.

O MSC Opera vem de Fuerteventura e a bordo, traz 1.988 passageiros e 739 tripulantes. Neste momento, está a realizar um turnaround parcial, envolvendo 276 desembarques e 254 embarques. Fica 12 horas na Madeira e sai esta noite, às 22 horas.

O navio está a fazer um cruzeiro de 7 noites, também com opção de apenas 3 noites, que partiu de Tenerife no passado domingo, com escalas em Grã-Canária, Fuerteventura, agora, no Funchal, seguindo-se La Palma, Lanzarote e Tenerife, onde termina a viagem a 10 de Novembro.

O Oosterdam chegou de Cadiz com 1.885 passageiros e 758 tripulantes. Fica 11 horas na Madeira e, às 18 horas navega para os EUA.

Este cruzeiro de 14 noites começou em Barcelona a 31 de Outubro, fez escalas em Valencia, Alicante, Málaga, Cadiz, agora no Funchal e depois, atravessa o Atlântico até Fort Lauderdale, na Florida. O navio vai ficar posicionado na área da América do Sul e Antárctica. A 19 de Abril do próximo ano, regressa à Europa e nessa viagem de reposicionamento faz escala no Porto do Funchal a 29 de Abril.

Por sua vez, o ILMA que pernoitou na Madeira acabou de sair do cais norte para as Ilhas Virgens Britânicas.