Diabetes em destaque numa sessão de informação no Liceu

A sala de Conferências da Escola Secundária Jaime Moniz acolhe, no dia 14 de Novembro, pelas 10 horas, no âmbito do Dia Mundial da Diabetes, uma sessão de informação e esclarecimento sobre a problemática da Diabetes, tendo por orador o médico Silvestre Abreu.

Este é um evento organizado pela Equipa da Saúde da Escola, sendo destinado a todas as turmas, em especial, às turmas com alunos pré-diabéticos e diabéticos, já que o tema do Dia Mundial da Diabetes 2024-26 é Diabetes e Bem Estar.

"O Dia Mundial da Diabetes é celebrado a 14 de novembro e foi instituído em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A data foi escolhida em homenagem ao aniversário de Frederick Banting, um dos descobridores da insulina, que revolucionou o tratamento da diabetes", indica nota à imprensa, acrescentando que "o principal objectivo deste dia é aumentar a consciencialização da comunidade escolar sobre a diabetes e as suas consequências, além de promover a adoção de estilos de vida saudáveis. O tema para o período de 2024 a 2026 é a Diabetes e Bem Estar, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce da diabetes tipo 2, destacando a importância de saber o risco e as ações a serem tomadas".