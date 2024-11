Dois navios da linha da CAI e um transatlântico no Porto do Funchal

Os três navios que hoje estão no Porto do Funchal, os habituais das segundas-feiras, AIDAcosma e Azura, e o transatlântico Sirena estão a movimentar um total de 12.136 pessoas, das quais 9.172 são passageiros.

"O Azura e o AIDAcosma estão a fazer cruzeiros de 7 noites pelas ilhas de Canárias e da Madeira. Ambos iniciaram e terminam este itinerário em Tenerife", revela a APRAM.

O Sirena está a atravessar o Atlântico com destino a Nova Iorque, onde vai ficar posicionado nos próximos meses.

"O AIDAcosma traz 5-576 passageiros e 1421 tripulantes, a bordo. Fica 17 horas na Madeira e parte às 23h00, com destino a Tenerife, última escala deste cruzeiro iniciado a 6 de Novembro, com escalas em Fuerteventura, Lanzarote e Grã-Canária, além de Tenerife e Funchal", acrescenta a APRAM.

O Azura viaja com 2.958 passageiros e 1.146 tripulantes. Fica na Madeira durante 15 horas e sai às 21h30 para La Palma, um dos destinos deste cruzeiro, que inclui também Fuerteventura.

O transatlântico Sirena, com 638 passageiros e 399 tripulantes, fica Madeira 12 horas. Às 17h00 prossegue viagem até St. George, na Bermuda, penúltimo destino, no âmbito do cruzeiro de reposicionamento de 27 noites que começou em Amesterdão a 23 de Outubro, com escalas em portos da Escócia, Irlanda do Norte, Gales, Inglaterra, França, Bélgica, Espanha e Portugal. A última escala é Nova Iorque". APRAM

O navio vai ficar posicionado nos EUA até abril do próximo ano e na viagem de regresso à Europa, volta a fazer escala no Porto do Funchal, a 2 de Maio de 2025.