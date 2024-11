Redescubra o pião de madeira e outros ‘tesouros’ à moda antiga

Na Casa Santo António, a tradição e os acabamentos com qualidade caminham de mãos dadas. Se está à procura de produtos em madeira que evocam memórias e que, ao mesmo tempo, são feitos para durar uma vida, vai encontrar uma selecção única, desde as ferramentas mais simples até aos produtos que nos trazem memórias afectivas.

É caso do tradicional pião, perfeito para as crianças e para os adultos que querem reviver as brincadeiras de infância. Fazê-lo girar era um desafio, e para os mais hábeis, uma arte. Mas há tantos outros milhares de produtos à sua escolha. Falamos da corda de sisal, ideal seja para fixar, amarrar ou em brincadeiras ao ar livre. E continuando a nossa jornada pelos produtos em madeira, nada como um ‘caralhinho’ para os apreciadores de uma boa poncha.

A Casa Santo António oferece produtos que combinam utilidade e cultura. Visite uma das lojas e encontre o que há de melhor em madeira, seja para o trabalho, para a diversão ou para momentos especiais com a família e amigos.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.