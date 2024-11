Quatro cruzeiros vão movimentar quase 14.500 pessoas no Porto Funchal

O Porto do Funchal recebe, neste fim-de-semana, quatro cruzeiros que movimentam um total de 14.491 pessoas, das quais 10.338 são passageiros, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

O 'Ventura', um dos dois navios previstos para hoje, já atracou neste porto, em frente ao transatlântico 'Spirit of Discovery', que chegou ao início da manhã deste sábado, 9 de Novembro.

Amanhã, domingo, são esperados o 'Mein Schiff 5' e outro transatlântico, o 'Odissey of the Seas', que está em viagem de reposicionamento..

O 'Ventura' chegou de Southampton, com 2.942 passageiros e 1.124 tripulantes a bordo. Fica 10 horas na Madeira e parte, às 19h30, para as ilhas Canárias, num itinerário que inclui escalas em: La Palma, Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Corunha e, por fim, regresso ao porto de origem, Southampton, onde termina este cruzeiro de 13 noites a 18 de Novembro. O navio volta ao Funchal a 23 de Novembro, em mais um cruzeiro pelas ilhas atlânticas das Canárias e Madeira.

O 'Spirit of Discovery', proveniente de Portsmouth, onde iniciou este cruzeiro de 30 noites a 5 de Novembro está a atravessar o Atlântico, com destino às Caraíbas. A bordo, viajam 891 passageiros e 499 tripulantes, num cruzeiro que tem como próximo destino Bridgetown, seguindo-se St. Vicente, St. Vicent and Grenadines, St. George, Bequia, St. Lucia, Montserrat, Antígua, Tenerife e Portsmouth, final desta viagem que termina a 5 de Dezembro.

O 'Mein Schiff 5' acosta amanhã, cedo, no Porto do Funchal para uma escala de 16 horas. Vem de Lisboa, com 2.491 passageiros e 906 tripulantes e sai às 22 horas. Neste cruzeiro de 10 noites, iniciado em Palma de Maiorca a 4 de Novembro, o navio já fez escalas em: Málaga, Cadiz, Lisboa e (agora) no Funchal. Seguem-se La Palma, Grã-Canária e Tenerife, onde acaba a viagem no próximo dia 14. Três dias depois, o navio volta a fazer escala no Porto do Funchal.

O 'Odissey of the Seas' chega também na manhã de domingo e fica 11 horas na Madeira. A bordo, traz 4.014 passageiros e 1.624 tripulantes, num cruzeiro de 14 noites, iniciado em Roma, a 3 de Novembro, com escalas: em Barcelona, Valencia, Cartagena, Málaga e (agora) no Funchal. Depois, ruma a Nova Iorque, com chegada no próximo dia 17 e onde o navio vai ficará posicionado até Abril.