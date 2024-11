Duas zonas de estrangulamento do trânsito nesta quinta-feira

O tráfego automóvel neste início de quinta-feira está a ser marcado por duas zonas de congestionamento, o habitual na Via Rápida no sentido entre Machico e Ribeira Brava, a partir da subida do Caniço até à Cancela. Tudo ao longo de 3 km de pára-arranca.

No sentido oposto, há algum congestionamento a partir da ponte dos Socorridos, embora ainda não seja possível perceber o que estará a causar esta situação que causa congestionamento no nó de Câmara de Lobos.

De resto, nas restantes vias, o habitual trânsito ligeiramente mais lento no centro do Funchal.