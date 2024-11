Galeria Anjos Teixeira apresenta 'Exposição de acervo - O mês da Festa'

Esta quinta-feira a Galeria Anjos Teixeira apresenta, pelas 19 horas, a exposição 'Exposição de acervo - O mês da Festa'. A mostra conta com quadros de diferentes artistas plásticos.

A apresentação será precedida da iniciativa 'À conversa com...' que terá como convidada, desta vez, Marta Sofia para abordar os desafios à política de cultura.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Reunião plenária n.º34;

9h15 - Abertura do Encontro Renal 2024 - XXXVIII Congresso Português de Nefrologia no Centro de Congressos da Madeira

9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h00 - A Escola Secundária Jaime Moniz acolhe no âmbito do Dia Mundial da Diabetes, uma sessão de informação e esclarecimento sobre a problemática da Diabetes, tendo por orador o médico Silvestre Abreu;

10h30 às 12h30 - O Grémio Literário realiza a sua 6.ª Festa Literária Infantil no Museu de Imprensa da Madeira;

14h30 - Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil;

14h30 - Marítimo visita a Escola Visconde Cagongo:

18h30 - Apresentação da cerveja 'Hey honey'. A Hey Honey é uma cerveja colaborativa que funde empresas de sectores distintos (Vilhoa, Dois Corvos e Chábom) mas que partilham uma ideia fundamental em comum: a qualidade do produto final.

19h00 - Tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação de Ciclismo da Madeira noMuseu de Eletricidade - Casa da Luz

8.ª Edição do Festival Travessuras Culturais'24

Agenda Política

11h00 - PCP realiza jornada de contacto com trabalhadores em diversas empresas e locais de trabalho em Machico

19h00 - CDS-PP irá reunir a Comissão Política Regional para analisar Moção de censura ao GR

na Biblioteca Municipal da Ribeira Brava

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 14 de Novembro, Dia Mundial da Diabetes, Dia Internacional contra o Tráfico Ilícito de Bens Culturais e Dia Mundial da Usabilidade:

1839 - Nasce, no Porto, médico e escritor português Júlio Dinis, pseudónimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, autor de "As Pupilas do Senhor Reitor" e "Uma Família Inglesa".

1851 - É lançado o romance de Hermann Melville "Moby Dick".

1913 - Regina Quintanilha é a primeira mulher a advogar um processo no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, sob a presidência do juiz Miguel Horta e Costa, barão de Santa Comba Dão. Primeira procuradora judicial, primeira notária e primeira conservadora do registo predial.

1922 - Começa o serviço de rádio da BBC.

1940 - II Guerra Mundial. Bombardeiros alemães, de Hitler, destroem quase por completo a cidade inglesa de Coventry.

1961 - Portugal abandona a reunião da IV Comissão da ONU, quando a organização decide ouvir dirigentes do Movimento de Libertação da Guiné e Cabo Verde.

1995 - O vaivém norte-americano Atlantis acoplou, pela segunda vez na história da conquista do espaço, com a estação orbital russa MIR.

2002 - Primeiros sinais de derrame do petroleiro Prestige, que apontam para a perda de 3000 toneladas de fuel óleo. Um rebocador espanhol afasta o petroleiro para águas internacionais.

2004 - Pedro Santana Lopes é eleito presidente do PSD, com 86% dos votos, no XXVI Congresso Nacional do partido em Barcelos.

2005 - É anunciada a distribuição gratuita da "pílula do dia seguinte" nos centros de saúde e nos hospitais a partir de dezembro, no âmbito de uma lista de contracetivos aprovada pelo Ministério da Saúde.

2006 - A África do sul torna-se o primeiro país do continente africano a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, depois de a proposta ter sido aprovada no parlamento e justificada pelo pela necessidade de acabar com qualquer tipo de discriminação.

2007 - Cientistas britânicos da British Columbia Cancer Agency, em Vancouver, Canada, descobrem uma forma de produzir uma vacina contra o cancro a partir das células cancerígenas do paciente e que poderá ser usada para tratar o seu próprio tumor.

2014 - O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo torna-se o melhor marcador da história dos Europeus de futebol, a solo, ao marcar o 23.º golo, à Arménia, no Estádio Algarve, em Faro.

2016 - Morre, aos 80 anos, Miguel Veiga, advogado, fundador do PSD. Em 1994 recebe do Presidente da República Mário Soares a condecoração de Grande Oficial da Ordem da Liberdade.

2021 - Morre, aos 83 anos, Bertie Auld, antigo futebolista escocês, pelo Celtic Glasgow conquistou a Taça dos Campeões Europeus em 1967.

