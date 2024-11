Três navios movimentam quase 10.500 pessoas no Porto do Funchal

Os três navios de cruzeiro que estão hoje no Porto do Funchal – 'Iona', 'Marella Explorer 2' e 'Seabourn Ovation' – estão a movimentar 10.446 pessoas, das quais 7.667 são passageiros, revelou a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Tanto o 'Iona' como o 'Marella Explorer 2' estão a fazer cruzeiros no itinerário das ilhas atlânticas, Madeira e Canárias, enquanto o 'Seabourn Ovation' está em viagem transatlântica para as Caraíbas.

O 'Iona' foi o primeiro a chegar, com 5.347 passageiros e 1.620 tripulantes. Fica 11 horas na Madeira e parte às 16h30 para as Canárias, no âmbito do cruzeiro de 14 noites que se iniciou no passado dia 9 em Southampton. O Funchal é a segunda escala deste cruzeiro, seguindo-se: Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Cadiz, Lisboa e o regresso ao porto de origem, onde acaba a viagem no próximo dia 23.

A 19 de Dezembro volta a acostar no Porto do Funchal, em mais um cruzeiro pela rota da CAI, Cruises Atlantic Islands.

O 'Marella Explorer 2' está a fazer uma escala de 12 horas. Proveniente de Lanzarote, traz a bordo, 1.768 passageiros e 754 tripulantes. Às 18 horas regressa a Canárias, prosseguindo este cruzeiro de 7 noites que começou, em Tenerife, a 8 deste mês, com escalas em: Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote, (agora) Funchal, La Gomera e Tenerife (término deste itinerário a 15 de Novembro).

O 'Seabourn Ovation' chegou de Barcelona, porto de origem deste cruzeiro de 14 noites que além da escala de hoje no Funchal, fará também escalas em St. Kitts, Martinica e Bridgetown, em Barbados, onde chega no próximo dia 23. O navio vai ficar posicionado neste porto, de onde vai operar cruzeiros pelas Caraíbas.

Em Março regressa à Europa e nessa viagem de reposicionamento, volta a acostar no Porto do Funchal, no dia 25.