É mulher a vítima avistada esta tarde a boiar ao largo da Ponta de São Lourenço – lado Norte –desconhecendo-se para já a idade e a nacionalidade da mesma.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) acaba de confirmar o resgate do corpo que fora detectado a flutuar, “desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência”, sublinhava a nota de imprensa relacionado com o fatídico desfecho.

De acordo com a AMN, “na sequência de um alerta recebido através do Serviço Regional de Protecção Civil, pelas 13h04, a informar para a presença de um corpo a flutuar ao largo da Ponta de São Lourenço, foram de imediato activados para o local tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal e elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal”. Fez ainda saber que “à chegada ao local, os tripulantes da Estação Salva-vidas constataram que se tratava do corpo de uma mulher, tendo recolhido e transportado o mesmo para a Marina da Quinta do Lorde, onde se encontravam elementos da Polícia Judiciária, assim como o Delegado de Saúde, que declarou o óbito no local”.

Informou ainda que “após contacto com o Ministério Público, e tomadas as devidas diligências por parte da Polícia Judiciária, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal”, tendo o Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomado conta da ocorrência.​