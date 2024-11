Madeira com dois períodos de aviso amarelo para a chuva

O IPMA acaba de lançar aviso amarelo para a chuva em todo o arquipélago da Madeira, dividido em dois períodos nos quais poderá contar com "aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser acompanhados de trovoada".

Tal como era expectável, o aviso do IPMA abrange a partir do final da tarde (18h00) e o início do dia de amanhã (6h00), 12 horas nas quais a costa Norte, a costa Sul e as regiões montanhosas da Madeira, bem como a ilha do Porto Santo vão ser atravessados por uma depressão vinda de Norte.

Foto Windy

Cerca de 12 horas depois as duas ilhas serão atravessadas por novo período de muita chuva que pode ser acompanhada de trovoada, com a duração entre as 18h00 de sexta-feira e as 12h00 de sábado, período de 15 horas no qual é previsível que possa vir a ser elevado o aviso de amarelo para laranja.