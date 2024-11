Quadriciclo ‘apanhado’ a circular na via rápida

Um quadriciclo, popularmente conhecido por moto quatro, foi esta manhã ‘apanhado’ a circular na via rápida no Funchal, entre os sublanços do Esmeraldo (São Martinho) e do Pilar, no sentido Ribeira Brava - Machico.

O registo em vídeo enviado por leitor do DIÁRIO prova a infracção cometida, uma vez que o Código de Estrada, no que aos quadriciclos ligeiros e pesados diz respeito, estabelece que podem circular em todas as estradas menos auto-estradas e vias rápidas. A restrição deve-se às limitações técnicas destes veículos, nomeadamente limitações de velocidade e potência, razão pela qual estão proibidos de circular na via rápida, por ser via de trânsito destinadas a veículos que podem manter velocidades elevadas de forma segura, razão pela qual a presença de moto quatro nesta via representa um risco significativo tanto para os condutores desses veículos quanto para os demais utilizadores da via.

Vídeo foi editado pelo DIÁRIO