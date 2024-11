Novo navio da Disney em estreia no Porto do Funchal para escala técnica

Mais de 2.040 passageiros chegaram este domingo, 3 de Novembro, ao Porto do Funchal a bordo dos navios de cruzeiro Disney Treasure e Bolette.

A capital madeirense recebe pela primeira vez o novo navio da Disney Cruise Line, que faz uma escala técnica para abastecimento, no âmbito da viagem pré-inaugural transatlântica rumo aos Estados Unidos da América.

A bordo, seguem 1.020 passageiros, convidados da companhia, e 1.667 tripulantes. O navio deixa a Madeira na madrugada desta segunda-feira com destino a Provincetown, em vez de Nassau como estava previsto.

O cruzeiro inaugural do Disney Treasure, o sexto navio da Disney, está programado para 21 de Dezembro de 2024 com partida do Porto Canaveral, em Orlando, com destino ao Caribe.

Atracado no Porto do Funchal está também o navio Bolette, que chegou esta manhã proveniente de Ponta Delgada com 1.029 passageiros e 641 tripulantes.

A escala de Bolette tem previsão de durar 10 horas, com partida programada para as 18 horas com destino ao sul de Espanha, prosseguindo o itinerário de 14 noites, iniciado em Liverpool, a 27 de Outubro, com escalas na Praia da Vitória, Ponta Delgada, agora, no Funchal, seguindo-se Cadiz, Lisboa, Porto e Liverpool, onde acaba a viagem a 10 de Novembro.