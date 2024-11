Porto do Funchal com dois navios da linha da CAI e um movimento de mais de 11 mil pessoas

No Porto do Funchal estão hoje dois navios de cruzeiro da linha da CAI, Cruises Atlantic Islands, o AIDAcosma que iniciou hoje a sua presença semanal no Porto do Funchal e o Azura que começou as escalas desta temporada, no passado dia 21 de Outubro.

"Os dois navios estão a movimentar 11.273 pessoas, das quais 8.710 são passageiros e os restantes tripulantes", revela a APRAM.

Ambos vieram do arquipélago das Canárias e regressam ao mesmo destino.

O AIDAcosma chegou de Las Palmas, Grã-Canária, com 5.693 passageiros e 1423 tripulantes.

Fica 17 horas na Madeira e sai às 23h00 para a ilha de Tenerife, no âmbito do cruzeiro de 12 noites que começou no passado dia 25 de Outubro, em Barcelona, com escalas em Palma de Maiorca, Ibiza, Málaga, Cadiz, Lanzarote, Grã-Canária e Tenerife, onde termina a viagem a 6 de Novembro". APRAM

O Azura chegou de Tenerife, com 3.017 passageiros e 1.140 tripulantes para uma escala de 15 horas.

Proveniente de Tenerife, onde se iniciou este cruzeiro de 7 noites a 1 de Novembro, o navio parte esta noite, pelas 22h00, com destino a Grã-Canária, seguindo-se Lanzarote e Tenerife, terminando neste porto a viagem a 8 de Novembro.

Este navio vai estar semanalmente no Porto do Funchal até o dia 3 de Março de 2025, efectuando um total de 21 escalas na Madeira.

Já o AIDAcosma vai realizar 22 escalas neste porto, a última a 31 de Março.

E concluiu: "Depois, os dois navios vão posicionar-se no Mediterrâneo, regressando ao Porto do Funchal na nova temporada, o Azura a 20 de Outubro e o AIDAcosma a 10 de Novembro de 2025, no âmbito de mais cruzeiros na linha da CAI".