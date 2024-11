Dois navios no Porto do Funchal fazem movimentar mais de mil pessoas

O mais recente navio de cruzeiros do segmento de ultraluxo da Ritz-Carlton Yacht Colletion, o ILMA, estreou-se hoje no Porto do Funchal numa escala de 27 horas, acompanhando o Hanseatic Spirit que acostou ontem à noite no cais sul deste porto.

"Os dois navios estão a movimentar um total de 1.140 pessoas, das quais 588 são passageiros", revela a APRAM.

O Hanseatic Spirit traz nesta viagem 212 passageiros e 170 tripulantes, parte esta tarde, com destino a Lisboa, no âmbito do cruzeiro de 14 noites iniciado a 31 de Outubro em Tenerife, com escalas em Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Porto Santo, Funchal, Lisboa, Porto, Corunha, Honfleur e Hamburgo, último destino deste itinerário que termina a 14 de Novembro.

O ILMA está fretado e a atravessar o Atlântico, numa viagem de 13 noites que designou de Lisboa a San Juan, onde chega a 14 de Novembro.

Pelo meio ficam as escalas no Porto do Funchal e em Norman Island, nas Ilhas Virgens Britânicas.

A bordo, traz 376 passageiros que são essencialmente convidados nesta viagem e 382 tripulantes.

O navio alia o luxo e a inovação tecnológica, num compromisso assumido pela companhia de implementar práticas mais sustentáveis. Tem quatro motores biocombustíveis movidos a GNL, gás natural liquefeito, estando igualmente preparado tecnicamente para se adaptar a novos combustíveis". APRAM

Mede 241 metros de comprimento, tem 46.750 toneladas e dispõe de 224 cabines com varanda.

A viagem inaugural de 7 noites saiu de Monte Carlo a 2 de Setembro e terminou em Roma.

O nome ILMA deriva da palavra maltesa que significa água e o design inspira-se de forma subtil, na mitologia, no litoral, na História e na fauna de Malta.