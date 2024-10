Trânsito caótico nas imediações do Madeira Shopping

O trânsito encontra-se caótico nas imediações do Madeira Shopping. Situação que levou alguns automobilistas a fazer inversão de marcha para fugir ao 'bloqueio'.

Um dos motivos pode estar relacionado com as condições metrológicas, fazendo com que muitos tivessem optado por uma ida ao shopping, fugindo, assim, da chuva que se tem feito sentir, esta tarde, na Madeira.

A oferta de um vale de 20 euros em combustível - válido até hoje - poderá também ser outra das razões deste congestionamento, uma vez que se encontra uma bomba de gasolina nas imediações daquele centro comercial.