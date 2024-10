Ainda é de noite e o trânsito já está caótico

O sol ainda nem sequer despontou no horizonte e o trânsito no Funchal já está caótico, nomeadamente na Via Rápida, o que tem acontecido com alguma frequência nas últimas semanas.

Hoje, dificultado por um acidente ainda antes das 7h30, como já noticiámos.

Homem em paragem cardiorrespiratória após acidente na via rápida Um carro despistou-se há instantes na via rápida, na zona da Boa Nova, no sentido Funchal-Santa Cruz e embateu contra os rails.

Mas não só o trânsito lento que causa esta situação, ainda em resolução, como também o grande volume de viaturas a circular em ambos os sentidos da Via Rápida.

No sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da subida da Cancela-Caniço, o trânsito congestionado estende-se por quase 7 km, com tendência crescente.

No sentido oposto, como referimos, por causa do acidente a fila de mais de 4 km, forma-se já até quase ao nó de Santo António e igualmente com tendência a aumentar com o passar dos minutos.