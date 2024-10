Trânsito afunila-se nesta manhã em mais de 7 km

Com piso molhado e alguma chuva, mas também pelo facto de ser o início de mais uma semana de trabalho e aulas, leva a que esta manhã de segunda-feira esteja já a ser bastante complicada em termos de tráfego intenso, sobretudo na Via Rápida.

Todos os cuidados são poucos para evitar incidentes, pelo que tanto no sentido Machico - Ribeira Brava, onde uma fila dupla desde o Caniço com mais de 7 km já complica o descongestionamento do tráfego, como no sentido oposto, a partir de Santo António, que já teve mais de 2 km, complicam a normal circulação.