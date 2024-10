Pequenos congestionamentos nesta manhã

Bom dia. O início desta sexta-feira está a ser marcado por pequenos congestionamentos, mas para já sem grande volume, pelo menos comparado com os dos últimos dias.

De acordo com o portal InfoVias, pouco antes das 8h00 havia a assinalar pelo menos duas situações na Via Rápida, uma em cada sentido daquela estrada, ambos devido a tráfego intenso.

A primeira no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da zona da Cancela, com cerca de 2 km, e a segunda da mesma extensão mas no sentido Ribeira Brava - Machico a partir da zona do Pilar. Neste momento, apenas a primeira situação continua a gerar atenção devido ao habitual maior volume de viaturas vindos da zona Leste da Madeira.

De notar, também, algum tráfego congestionado nas principais artérias do Funchal, nomeadamente em toda a faixa da Cota 40, entre o Hospital e o Campo da Barca, destacando-se trânsito 'parado' na zona de Santa Luzia, Rua do Til.