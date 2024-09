Trânsito intenso congestiona trânsito ao longo de 4 km

Ao longo de 4 km, mas com tendência crescente, o tráfego intenso está a causar algum congestionamento na Via Rápida nesta manhã de segunda-feira, 30 de Setembro.

No sentido Machico - Ribeira Brava, a partir do km 24, conte com alguma demora e lentidão na circulação.

Também no centro do Funchal, mais precisamente na Cota 40, algum trânsito a causar demoras aos veículos a circular na zona, desde a rotunda da Cruz de Carvalho até ao Campo da Barca.