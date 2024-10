Cristina Pedra admite necessidade de novo quartel para os Bombeiros Sapadores do Funchal

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, sublinhou hoje a necessidade urgente de um novo quartel para os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Nas celebrações do 136.º aniversário da corporação, a autarca reforçou que as actuais instalações, na Avenida Calouste Gulkbenkian, já não correspondem às exigências operacionais. "Para futuros mandatos é fundamental construir ou adquirir um quartel de raiz. Este tem 30 anos e já não é suficiente para as grandes necessidades que existem, nomeadamente, coordenação central. Por isso, penso que nas próximas vereações vão ter mesmo que dotar orçamento e concentrar-se num novo quartel", sublinhou.

Quanto possíveis localizações, a autarca enalteceu que é algo que "há claramente" diversas áreas que podem ser usadas, mas que é algo que "tem de ser ponderado e analisado".

Apesar de termos feito investimento, obras e muitas melhorias no actual quartel, ele já não é suficiente para a quantidade de equipamentos, viaturas, que são cada vez maiores, e das próprias operações. Portanto, é já uma necessidade que temos hoje e que terá de ser suprida no futuro Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal

Não obstante, Cristina Pedra também anunciou que, dentro de pouco tempo, a autarquia vai investir numa nova camarata feminina, para fazer face ao crescente número de mulheres na corporação. "Os Bombeiros são nossa prioridade. Por isso, vamos investir numa camarata feminina, porque com as características da população feminina, naturalmente temos que ampliar as instalações para que elas também possam ficar no quartel", afirmou.

Outra das medidas a avançar já no próximo ano será também a contratação de 24 novos operacionais, para combater a necessidade crescente de renovar o efectivo, devido à idade média elevada dos actuais profissionais.

"Nós temos uma média de idades que é elevada e que obrigada ao planeamento das reformas e das saídas. Nesse sentido, o Executivo aprovou já a admissão de 24 bombeiros, em que irá proceder agora ao processo da contratação e que contamos que nosso próximo ano comecem na formação", disse, explicando que essa formação, dada na escola de bombeiros, conta com seis meses que são pagos pela autarquia e depois tem seis meses de formação em contexto prático de trabalho. "Esse é um valor que está acomodado no Orçamento Municipal para 2025", sublinhou.