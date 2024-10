Al-Nassr, sem Ronaldo, empata a três no reduto do Al-Kholood

O Al-Nassr, sem Cristiano Ronaldo, empatou hoje em casa do Al-Kholood a três golos, na oitava jornada da Liga saudita de futebol, e pode ficar a seis pontos do campeão e líder Al-Hilal, de Jorge Jesus.

O técnico do Al-Nassr, o italiano Stefano Pioli, decidiu poupar Cristiano Ronaldo, colocando Anderson Talisca a fazer o lugar do capitão e o brasileiro até marcou dois golos -- o português ainda não conseguiu nenhum 'bis' em 2024/25 -, mas a equipa sofreu três golos e deixou fugir mais dois pontos na luta pelo título.

O jogo não começou da melhor forma para o Al-Nassr, uma vez que o Al Kholood, que subiu esta época à principal Liga saudita, adiantou-se no marcador, aos 12 minutos, graças a um golo do avançado Myziane Maolida, das Comores, assistido pelo congolês Jackson Muleka.

No entanto, essa vantagem durou apenas quatro minutos, altura em que o central espanhol Aymeric Laporte, restabeleceu a igualdade, marcando pelo quarto jogo consecutivo, série iniciada na Liga das Nações, pela Espanha, frente à Sérvia (3-0), e que prosseguiu no 2-1 ao Al Shabab, na sétima jornada da Liga saudita, e no 1-0 aos iranianos do Esteghlal, para a Champions asiática.

A reviravolta seria consumada aos 24 minutos, por Anderson Talisca, mas, quatro minutos volvidos, o Al-Kholood fez o 2-2, com Maolida a 'bisar', após nova assistência de Muleka, uma dupla em foco na partida.

Ainda antes do intervalo, Pioli teve uma péssima notícia, com a lesão de Laporte, substituído por Mohammed Al Fatil, aos 35 minutos, e o cenário agravou-se na segunda parte, quando Muleka voltou a fazer das suas e colocou o Al-Kholood na frente do marcador, aos 71.

O Al-Nassr, que contou a tempo inteiro com o internacional português Otávio, só chegou ao 3-3 no quinto minuto de descontos, através de um penálti, após recurso ao vídeoárbitro, por uma mão na bola, com Talisca a 'bisar' da marca dos 11 metros. Foi a quinta ronda consecutiva que a equipa de Ronaldo teve um penálti a favor.

Este tropeção do Al-Nassr não pôs em causa o terceiro lugar, onde segue com 18 pontos, mas pode ver o Al-Hilal, de Jorge Jesus, que lidera com 21, os mesmos do Al-Ittihad, distanciar-se na liderança caso vença no sábado na receção ao Al-Taawon, sétimo classificado, com 11.