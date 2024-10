Funchal apresenta novo plano para as pessoas em situação de sem-abrigo em Dezembro

A Câmara Municipal do Funchal prepara-se para apresentar, em Dezembro, um novo Plano para Pessoas em Situação de Sem-abrigo (2024-2028), composto por cinco eixos de intervenção e mais de 60 medidas, revelou ontem a vereadora Helena Leal.

Em declarações durante a sua participação na conferência 'Pensar Para Agir. As Problemáticas Sociais Resultantes dos Novos Consumos”', que decorreu em Ponta Delgada, São Miguel, Açores, para assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Problema (17 de Outubro), a autarca explicou quais as políticas sociais do Município do Funchal e a intervenção feita no âmbito da estratégia municipal para pessoas em situação de sem-abrigo, afirmando que a problemática tem sido "uma das grandes preocupações e áreas de investimento do actual executivo da CMF".

No caso das políticas sociais, Helena Leal fez referência ao investimento municipal aos apoios sociais, salientando o "aumento significativo" nas ajudas dadas às famílias, "criando, deste modo, mais equilíbrio, com uma almofada financeira", que, na sua opinião, "constitui um factor de protecção, mitigando o stress gerado pelo aumento do custo de vida".

Helena Leal falou ainda do projecto da “habitação solidária” que integra o plano estratégico do município e que teve início fim de 2022, com uma habitação para quatro homens em situação de sem-abrigo, existindo já uma segunda habitação concebida para quatro mulheres na mesma realidade.