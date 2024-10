O Nacional perdeu com o Casa Pia por 0-1 no jogo de abertura da nona jornada da I Liga. Um golo de cabeça de Rúben Kluivert, aos 39 minutos, foi suficiente para a derrotar a equipa madeirense que averbou o quinto desaire no presente campeonato.

Com este resultado, o Nacional mantém-se no penúltimo lugar com apenas cinco pontos enquanto o Casa Pia sobe ao oitavo posto com 11. Na próxima jornada, o Nacional recebe o Santa Clara.