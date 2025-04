Euro valoriza face ao dólar para valor máximo desde Outubro

O euro valorizou-se esta quinta-feira face ao dólar, ultrapassando o patamar de 1,10 dólares, o valor mais alto desde outubro de 2024, um dia depois de o Presidente Donald Trump ter anunciado novas tarifas.

Pelas 18h05 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1038 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0851 dólares.

Durante a sessão de hoje, o euro chegou a atingir os 1,1111 dólares.

O euro também subiu relativamente à libra e mas desvalorizou face ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1097 dólares.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quarta-feira a imposição de uma tarifa de base global de 10% a todos os países que considera estarem a criar barreiras comerciais aos produtos norte-americanos, acrescentando uma tarifa adicional para aqueles que considera serem os "piores infratores".

Será aplicada uma tarifa de 20% a todas as importações provenientes da União Europeia e que acrescem às de 25% sobre os setores automóvel, aço e alumínio.

A Comissão Europeia inicia na sexta-feira negociações com Washington sobre as tarifas alfandegárias que os Estados Unidos vão aplicar sobre importações de produtos da União Europeia, segundo anunciou o comissário europeu para o Comércio, Maros Sefcovic, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Na reunião de política monetária realizada no início de março, o Conselho do Banco Central Europeu (BCE) manifestou convicção de que as tarifas aumentarão a inflação a curto prazo, porque as empresas aumentarão os preços, segundo indicam as atas da reunião.

Os especialistas da Ifo antecipam, por seu lado, que a economia alemã será afetada de várias formas com esta política tarifária norte-americana, começando por menores exportações para os EUA e, possivelmente, uma queda nas exportações para a China devido à menor competitividade da China.

Hoje foram divulgados pelo Departamento do Trabalho os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, com a informação a revelar que estes caíram para 219.000 na semana que terminou em 29 de março, menos do que os 226.000 novos pedidos previstos pelos analistas.

Divisas.............quinta-feira.............quarta-feira

Euro/dólar..........1,1038................. 1,0851

Euro/libra..........0,84218............... 0,83656

Euro/iene...........161,31................ 162,98

Dólar/iene..........146,14................. 150,19