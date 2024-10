Sporting abre eliminatória da Taça de Portugal em Portimão

O Sporting, finalista na última temporada, vai estrear-se hoje na edição 2024/25 da Taça da Portugal de futebol, numa visita ao terreno do Portimonense, equipa que desceu na última temporada à II Liga.

O primeiro encontro da terceira eliminatória da Taça está marcado para as 20:15 e terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

O Sporting e o Portimonense já se encontraram por 45 vezes em encontros oficiais, mas apenas uma vez na Taça de Portugal, nos quartos de final da temporada 1947/48, com os 'leões' a golearem no Algarve, por 6-1, com cinco golos de Peyroteo.

Vencedor da prova pela última vez em 2018/19, o campeão português tem, em teoria, a tarefa mais complicada dos 'três grandes', uma vez que o FC Porto, vencedor das últimas três edições, e o Benfica, recordista de títulos, jogam com equipas do Campeonato de Portugal.

O Benfica defronta o Pevidém (sábado), enquanto o FC Porto enfrenta o Sintrense (domingo).

Programa da 3.ª eliminatória da 85.ª edição da Taça de Portugal:

- Sexta-feira, 18 out:

Portimonense (II) - Sporting (I), 20:15.

- Sábado, 19 out:

Belenenses (L3) - Gil Vicente (I), 11:00.

Atlético (L3) - Rio Ave (I), 14:00.

União de Santarém (L3) - Moreirense (I), 15:00.

Gondomar (CP) - Santa Clara (I), 15:00.

Amora (CP) - Casa Pia (I), 15:00.

Amarante (L3) - Juventude Lajense (D), 15:00.

Oliveira do Hospital (L3) - Mafra (II), 16:00.

Caldas (L3) - Tirsense (CP), 16:00.

Paços de Ferreira (II) - Vitória de Guimarães (I), 16:15.

Anadia (L3) - Estrela da Amadora (I), 17:00.

1.º Dezembro (L3) - Sporting de Braga (I), 17:30.

Pevidém (CP) - Benfica (I), 20:15.

- Domingo, 20 out:

Penafiel (II) - Lusitânia (L3), 11:00.

Sanjoanense (L3) - Farense (I), 14:00.

União de Leiria (II) - Nacional (I), 15:00.

Lagoa (CP) - Famalicão (I), 15:00.

Lusitano de Évora (CP) - Estoril Praia (I), 15:00.

Maria da Fonte (D) - Arouca (I), 15:00.

Leixões (II) - Alcains (CP), 15:00.

Alverca (II) - Pêro Pinheiro (CP), 15:00.

Elvas (CP) - Torreense (II), 15:00.

São João de Vêr (L3) - Paredes (CP), 15:00.

Sporting da Covilhã (L3) - Moncarapachense (CP), 15:00.

Brito (CP) - Moura (CP), 15:00.

Marialvas (CP) - Rebordosa (CP), 15:00.

Alpendorada (CP) - Cinfães (CP), 15:00.

Vila Real (CP) - Atlético Arcos (CP), 15:00.

Desportivo de Chaves (II) - Lusitânia Lourosa (L3), 16:15.

Sandinenses (CP) - AVS (I), 17:00.

Sintrense (CP) - FC Porto (I), 17:00.

Varzim (L3) - Boavista (I), 18:45.