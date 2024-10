Ribeira Brava debateu os desafios das novas gerações

No IV Encontro de Jovens, o Município da Ribeira Brava juntou, na qualidade de oradores, os deputados Paula Margarido e Bruno Melim, bem como o sociólogo António Marques para abordarem os desafios das novas gerações.

A sessão de abertura esteve a cargo do autarca Ricardo Nascimento que destacou a importância de ter cidadãos activos, críticos, informados e que contribuam para o desenvolvimento local.

Falando para uma plateia de alunos do 12.º ano da Escola Padre Manuel Álvares, o presidente da Câmara frisou a necessidade de cada um lutar pelos seus objectivos, pois "só com muito trabalho e responsabilidade é que se consegue obter os frutos e as recompensas desejadas".

Nascimento alertou para a facilidade com que, hoje, os jovens conseguem ter acesso à informação através das tecnologias, mas advertir para a desinformação que daí advém, pelo que é preciso procurar sempre o conhecimento que é encarado como "o petróleo da atualidade".

A pensar nos jovens do concelho, a autarquia tem adoptado medidas que vão ao encontro das suas necessidades, como a atribuição de uma bolsa de estudo universitária no valor de 600 euros, o cartão jovem municipal que oferece uma redução de 50% no pagamento das taxas urbanísticas para aquisição ou construção de habitação própria, apoios na educação desde o pré-escolar ao 12º ano, bem como um programa de incentivo ao emprego para desempregados ou jovens à procura do primeiro emprego.

As novas gerações debatem-se com o drama do desemprego e dos baixos salários que pode ser combatido com profissionalismo e aquisição de novas competências. A terminar, deixou uma palavra de incentivo. "Nunca desistam dos sonhos e dos objetivos e sejam a sempre a gaivota que voa mais alto e que vê mais longe".

Em representação da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude esteve o director regional da Juventude (DRJ), André Alves, que referiu que a juventude é o motor das transformações sociais e económicas e é responsável por uma energia renovada para enfrentar os desafios numa sociedade que procura a modernização e a inovação.

O Governo Regional, através da DRJ, já apostou, este ano, cerca de 2 milhões de euros em políticas e programas de juventude. Por sua vez, a SR da Inclusão, Trabalho e Juventude tem assumido um compromisso para apoiar os jovens em áreas como a educação não formal, a formação profissional, o emprego e o empreendedorismo e pretende criar uma plataforma de voluntariado para que qualquer um se possa inscrever e ajudar quem precisa.

Paula Margarido, deputada na Assembleia da República, Bruno Melim, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira e Maurício Marques, sociólogo, debateram os desafios das novas gerações que têm todas as ferramentas ao dispor para triunfarem e serem bons decisores num futuro próximo.