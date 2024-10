X edição do Ecotrail Funchal termina com competição destinada aos mais novos

A 10.ª edição do Ecotrail Funchal - Madeira Island chega ao fim este domingo, 20 de Outubro, com uma competição destinada aos atletas mais jovens.

A Kids Race, implementada em 2022, integra duas provas, destinadas ao escalões de sub-14 e sub-16 com uma distância de 940 metros e de 1,8 km, respectivamente.

A competição volta a ter como pista o Parque de Santa Catarina, na cidade do Funchal. Pelas 10 horas, dar-se-á a partida do Ecotrail Funchal Madeira Kids Race Infantis (SUB14) e às 10h15 dos Iniciados (SUB16).

A X edição do evento organizado pela Empresa DIÁRIO de Notícias da Madeira em conjunto com a Câmara Municipal do Funchal culmina com a entrega de prémios. A consagração dos vencedores terá lugar no Largo da Restauração, na Avenida Arriaga, às 11 horas.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo nonagésimo quarto dia do ano, em que faltam 72 dias para o fim de 2024:

- 9h30 – A Juventude Popular da Madeira realiza o XI Congresso Regional na Pousada da Juventude do Porto Santo;

- 11 horas - Conferência de imprensa de apresentação da nova parceria oficial do Clube Desportivo Nacional com a ARC - Athlete Recovery no Estádio da Choupana;

- 15 horas – Jogo da Liga BPI feminina Marítimo - Valadares Gaia no Campo da Imaculada Conceição;

- 16 horas – Jogo da I Divisão nacional de andebol masculino Marítimo - Sporting no Pavilhão do Marítimo;

Principais acontecimentos registados a 20 de Outubro, Dia Mundial da Luta Contra a Osteoporose, Dia Europeu da Microfinança, Dia Europeu da Estatística, Dia Nacional da Paralisia Cerebral e Dia Nacional das Linhas de Torres:

1913 - Levantamento monárquico em Portugal, liderado por João de Azevedo Coutinho.

1947 - O Comité das Atividades Antiamericanas, presidido pelo senador Josef MaCarthy, inicia as audições sobre o alegado "perigo comunista" em Hollywood. Começa a chamada "caça às bruxas".

1968 - Jaqueline Kennedy, viúva do Presidente norte-americano John F. Kennedy, casa-se com o armador grego Aristóteles Onassis.

1972 - É aprovada a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) que condena Portugal pelo ataque a uma aldeia do Senegal.

1980 - A Frente Republicana e Socialista - aliança do Partido Socialista (PS), União da Esquerda para a Democracia Socialista (UEDS) e Ação Social Democrata Independente (ASDI) - anuncia o apoio à recandidatura de Ramalho Eanes à Presidência da República.

1989 - O Parlamento húngaro aprova a Lei Eleitoral que consagra o sistema pluripartidário, pondo fim a mais de 40 anos de domínio do Partido Comunista.

1995 - Willy Claes, pronunciado num caso de corrupção, renuncia ao cargo de secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1997 - Decorre o Encontro Intratimorense, na Áustria.

1999 - O parlamento indonésio escolhe o líder muçulmano moderado Abdurrahman Wahid para Presidente da República.

2001 - Tropas especiais norte-americanas atacam a cidade de Kandahar, sul do Afeganistão.2004 - Morre, com 50 anos, o músico cabo-verdiano Ildo Lobo.

2005 - Aníbal Cavaco Silva apresenta a candidatura à Presidência da República.- Morre, com 71 anos, Shirley Valerie Horn, compositora, pianista e cantora norte-americana, diva do jazz.

2010 - O Governo russo anuncia a aprovação de um programa colossal de privatizações, no montante de 42 mil milhões de euros e que inclui 900 empresas dos setores dos hidrocarbonetos, da energia, da banca e dos transportes, ao longo de cinco anos.

2011 - Líbia/Primavera Árabe: Após dois meses de cerco à cidade, os rebeldes tomam Sirte. Muammar Kadhafi, 69 anos, é capturado e morto na sua terra natal.

2011 - A ETA, organização terrorista que defende o separatismo basco, anuncia que "decidiu o fim definitivo da sua ação armada".

2014 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara oficialmente a Nigéria livre de Ébola, após 42 dias - ou dois períodos de incubação - sem qualquer novo caso confirmado do vírus mortal.

2016 - A japonesa Junko Tabei, a primeira mulher a escalar o Monte Evereste em 1975, morre aos 77 anos.

2018 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia a saída dos Estados Unidos do tratado sobre armas nucleares assinado com a Rússia durante a Guerra Fria (depois do anúncio, os EUA saíram do tratado).

2020 - A proposta de lei sobre audiovisual, que transpõe uma diretiva europeia, é aprovada na especialidade, incluindo a criação de uma nova taxa para as plataformas de 'streaming'.

2021 - O Parlamento Europeu atribui o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2021 ao ativista anticorrupção russo Alexei Navalny, opositor político do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, a cumprir uma pena de prisão desde fevereiro.

2022 - A primeira-ministra britânica, Liz Truss, anuncia que apresentou a demissão ao Rei Carlos III, pondo fim a um Governo que durou apenas 45 dias.

2022 - Os Governos de Portugal, França e Espanha alcançam um acordo para acelerar as interconexões de energia, abandonando o projeto existente, destinado apenas ao gás, por um outro que prevê um gasoduto marítimo para transportar também hidrogénio 'verde'.

2022 - Os embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia (UE) aprovam sanções a três indivíduos e uma entidade por venda de drones à Rússia após o início da guerra na Ucrânia.

