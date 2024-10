Pingo Doce oferece livros a crianças do SESARAM

As crianças, entre os 2 e os 12 anos, acompanhadas pelo Serviço de Pediatria do SESARAM receberam, esta sexta-feira, livros infantis, oferecidos pelo Pingo Doce. A iniciativa contemplou as várias valências do Serviço de Pediatria, desde a consulta externa ao internamento, assim como a cirurgia pediátrica, a pedopsiquiatria e o Centro de Desenvolvimento da Criança.

Segundo o diretor do Pingo Doce, Pedro Santos, esta iniciativa tem por objectivo dar algum conforto e distração a crianças que já têm uma luta diária. Os livros vieram acompanhados de uma estante em forma de casinha, permitindo criar em cada espaço uma pequena biblioteca.

Esta acção reuniu diferentes elementos da equipa da Pediatria, sendo vista pela médica Joana Oliveira, como o reflexo da preocupação da sociedade em geral com as crianças, sobretudo com aqueles que estão a ser afetadas por uma doença. “É mais uma iniciativa que nós agradecemos imenso porque é uma mais-valia em termos de ludoterapia”, afirmou, reforçando que ao brincarem as crianças “desenvolvem imensas competências, sejam sociais, sejam emocionais”, o que acaba por “reduzir a dor, a ansiedade e o sofrimento”.

Por seu lado, a enfermeira Micaela Pestana, refere que são muitas as pessoas e organizações que se lembram destas crianças, contribuindo para um serviço de pediatria de proximidade. Exemplo dessa proximidade, adiantou, é também o hospital de dia, que acaba por reduzir o tempo de internamento e favorece a aproximação das crianças às suas famílias e domicílio.

Já a educadora Sara Gouveia, destaca a importância destas actividades para o desenvolvimento da imaginação e da criatividade das crianças, levando-as a sair um pouco do ambiente hospitalar.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, esteve presente nesta iniciativa, bem como, o presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Herberto Jesus, e outros dirigentes da área clínica e de enfermagem. O Serviço de Saúde da RAM “agradece publicamente a iniciativa levada a cabo pelo Pingo Doce”.