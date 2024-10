Conservatório celebra #ErasmusDays

O Salão Nobre do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira será palco do evento ‘United by Arts: A shared vision’, que integra a celebração internacional #ErasmusDays, na próxima sexta-feira, 18 de Outubro, pelas 14h30.

O Conservatório associa-se à celebração para "sublinhar o compromisso da Europa em promover experiências e o diálogo intercultural, utilizando as artes como instrumentos de união e demonstrando como a cooperação europeia pode criar uma sociedade mais inclusiva, diversa e coesa", explica a instituição em nota emitida.

O evento intitulado ‘United by Arts: A shared vision’, já validado e divulgado na página oficial da União Europeia para o efeito, será uma celebração das interações europeias promovidas pelas mobilidades de formandos e professores no domínio das artes, destacando a importância do Programa Erasmus+ e a criatividade dos seus participantes na adaptação a novos desafios. A iniciativa irá sublinhar o crescimento pessoal e a cooperação internacional, elementos essenciais para a construção de um mundo mais interligado, através das artes performativas e audiovisuais. Através da partilha de experiências enriquecedoras, este momento pretende informar e inspirar potenciais participantes, incentivando-os a envolverem-se no projeto e a explorarem as oportunidades de mobilidade oferecidas pelo programa.

De acordo com o cartaz do evento, os momentos principais deste evento incluem:

• A apresentação do Programa Erasmus+, pela voz da Dra. Marina Silva, do gabinete do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia;

• A apresentação dos resultados do projeto ‘United by Arts’;

• Momentos performativos interculturais;

• Momentos musicais e uma performance artística que celebram a diversidade cultural;

• Partilha de testemunhos, com a participação de formandos, antigos alunos e professores que participaram em atividades de job shadowing;

• Partilha de boas práticas – participação do Teatro Metaphora;

• Degustação intercultural, com iguarias típicas dos países de acolhimento, como forma de promover a união através da gastronomia.

‘United by Arts: A shared vision’ é um dos quatro eventos realizados no Arquipélago da Madeira e que constam no site oficial das celebrações dos #ErasmusDays, destacando-se como um marco na promoção do espírito colaborativo e da diversidade cultural que caracterizam o programa Erasmus+ na instituição.