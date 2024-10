Santa Casa da Misericórdia da Calheta celebra 489.º aniversário na segunda-feira

A Santa Casa da Misericórdia da Calheta foi instituída em 7 de Outubro de 1535 por Alvará Régio de D. João III com o propósito de satisfazer diversas carências sociais e de proteger e apoiar os mais frágeis. Esta segunda-feira, 7 de Outubro, assinala o 489.º aniversário, a partir das 15h30, aproveitando a ocasião para inaugurar as obras de remodelação e ampliação do Lar Nossa Senhora da Estrela.

Ao longo dos anos, a acção da Santa Casa incidiu sobretudo no apoio social às pessoas mais carenciadas do concelho, em particular às mais idosas. Actualmente, desenvolve diversas respostas sociais e serviços: ERPI Nossa Senhora da Conceição, ERPI Nossa Senhora da Estrela, Centro de Convívio, Centro Social do Pinheiro, UAID/REDE, Serviço de Apoio Domiciliário, Serviço de Fornecimento de Refeições ao Domicilio, Serviço de Lavandaria Social, Centro de Medicina Física e de Reabilitação e Loja Solidária. Através das diversas respostas sociais e serviços, actualmente presta apoio a cerca de 1000 utentes em todo o concelho, e emprega mais de 150 pessoas.

"A Santa Casa está atenta às necessidades sociais da comunidade e tem procurado sempre adaptar-se, contribuindo na procura de soluções diferenciadoras e melhorando os serviços prestados", refere a instituição num comunicado de imprensa

No que diz respeito às obras de remodelação e ampliação do Lar Nossa Senhora, realizadas com apoio financeiro da União Europeia FEDER, tiveram como objectivo remodelar o interior e o exterior do edifício, criar novos espaços, como quartos individuais, Centro de Alzheimer, Centro de Dia e um espaço para os Serviços de Saúde, projetados de acordo com as necessidades atuais e níveis de segurança exigidos.