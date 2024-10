Parque Temático celebra aniversário com plantação de 20 plantas endémicas da Madeira

Os 20 anos do Parque Temático da Madeira, que se assinalam este ano, foram comemorados, ontem, com a plantação simbólica de 20 plantas endémicas da Madeira junto ao Aldeamento de Casas Típicas de Santana. Esta iniciativa foi fruto de uma parceria com o IFCN.

A área, espalhada por todo o recinto, reúne algumas das espécies mais representativas da flora endémica da ilha. Esta actividade contou com a participação de alunos de várias escolas do concelho, população sénior da Associação Santana Solidária, assim como representantes das instituições locais. No fundo, envolveu-se toda esta comunidade, ", incluindo uma parceira com o Hotel Quinta do Furão, com a participação de turistas nesta experiência de valorização dos jardins do parque temático".

Depois da plantação, seguiu-se a animação com o cantar dos parabéns por parte das entidades presentes e a partilha do bolo de aniversário.

A presidente da Sociedade de Desenvolvimento do Norte, Nivalda Gonçalves, responsável pela gestão do empreendimento, realçou que “o Parque Temático da Madeira tem contribuído, ao longo destes 20 anos, para a proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural, natural e etnográfico, quer para a qualificação dos elementos diferenciadores, quer na melhoria das condições de rentabilidade e, principalmente, na otimização da exploração dos recursos turísticos e culturais da Região e, mais especificamente, do concelho de Santana, com a criação de postos de trabalho”.

Durante o mês de outubro decorrerá um programa cultural e etnográfico para assinalar os 20 anos do Parque.

Em 2023, o Parque Temático recebeu mais de 60 mil visitantes, números que têm vindo a aumentar desde o investimento realizado.

O Parque Temático da Madeira, localizado em Santana, está aberto de terça a domingo, das 10h às 18h, e encontra-se dividido em vários núcleos com atrações ligadas à história, tradições, cultura e costumes do povo da Madeira.