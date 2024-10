Escola São José de Cluny celebra amanhã 76 anos

A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny comemora, dia 11 de Outubro, o seu 76.º aniversário.

"São 76 anos de compromisso da comunidade académica e de todos os parceiros, regionais, nacionais e internacionais, que permitem continuar a formar Enfermeiros e a investir em formação pós-graduada e de mestrado. Com uma formação alicerçada no respeito pela dignidade da pessoa e na defesa dos diretos humanos, assente nos valores e fundamentos da profissão de enfermagem e na melhor evidência científica, a Escola contribui para a diferenciação, segurança e qualidade dos Cuidados de Enfermagem no Sistema Regional de Saúde e além-fronteiras", realça a instituição em comunicado de imprensa.

A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny orienta a sua ação segundo os eixos estratégicos preconizados pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), dos quais destaca "a formação, a investigação, a interacção com a comunidade, a internacionalização e a qualidade".

"Somos uma Instituição de Ensino Superior acreditada pela A3ES pelo período máximo de seis anos, com certificação do seu Sistema Interno de Garantia da Qualidade também pelo período máximo, pelo segundo ciclo consecutivo. Continuamos empenhados na construção de uma Saúde sólida e competente", reitera na mesma nota.