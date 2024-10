O município de Câmara de Lobos celebra, hoje, o seu 189.º aniversário de elevação a concelho, com um programa de actividades que visa envolver a comunidade local e homenagear o seu legado cultural.

Tendo em consideração os incêndios ocorridos no passado mês de Agosto no concelho de Câmara de Lobos, o executivo camarário decidiu celebrar o Dia do Concelho na freguesia do Curral das Freiras, uma das zonas mais afetadas pelos incêndios. Devido à gravidade dos acontecimentos, as festividades locais dessa freguesia tiveram de ser canceladas, o que levou ao compromisso do executivo de promover agora a dinamização económica e cultural da freguesia.

Assim, as comemorações contarão com uma diversidade de eventos culturais, cerimónias formais e momentos musicais, destacando a rica história, tradições e resiliência da freguesia que acolhe as festividades.

As iniciativas têm início no dia 4 de Outubro, pelas 9 horas, com o hastear das bandeiras nos Paços do Concelho na freguesia de Câmara de Lobos, um momento simbólico que marca oficialmente o arranque das festividades. Às 10 horas, realizar-se-á a Sessão Solene, no Centro Cívico do Curral das Freiras, onde serão homenageadas várias figuras e instituições, a anunciar em breve, que contribuem ou contribuíram, para a afirmação positiva do Concelho.

Após a Sessão Solene, haverá a abertura da exposição 'Lagares', de Nuno Gonçalves, no Centro Cívico do Curral das Freiras, pelas 12 horas. O dia continua com uma Eucaristia Solenizada pelo Grupo Coral do Curral das Freiras, às 18 horas, seguida por atuações musicais, como a banda Atlantic Vibes, o cantor João Vinagre e, a encerrar, o DJ Tiago Santos com animação até às 02h00.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 00h00 às 24h00 - Greve Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais

- 9h00 às 1h00 - Festa Nossa Senhora do Amparo, na Paróquia S. João da Ribeira Brava

09h00 - Apanha das Açucenas

11h30 - Desfile das Açucenas

20h00 - Novena // Missa de Acção de Graça

21h30 - Actuação de Victor Sousa

01h00 - Encerramento

- 9h00 - "Dia dos Defensores da Ucrânia", com Exibição de Filme Documentário - "The Light Slipping Through", Centro de Cultura e Investigação do Funchal

- 9h00 - Convenção das Pescas

09h00 - 09h15 Recepção dos Participantes

09h15 - 11h00 Reunião Entidades Públicas e Representantes do Setor, sobre os temas de interesse comum c/ presença de Claúdia Monteiro de Aguiar , representantes da ACOPESCA, APASA (Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores) e da Federação das Pescas dos Açores, no Auditório Edifício Campo da Barca

11h15 - 12h45 Reunião Entidades Públicas c/ presença de Claúdia Monteiro de Aguiar , representantes da ACOPESCA, APASA (Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores) e da Federação das Pescas dos Açores, no Auditório Edifício Campo da Barca

13h15 - 15h15 – Pausa

15h30 - 16:30 - Visita: Porto de Pesca do Funchal, Lota e Laboratório

18h30 - 19:30 - Visita: Porto de Pesca de Câmara de Lobos

- 10h00 às 16h30 - Eurodeputado João Oliveira está em visita na Madeira para uma jornada de contacto da CDU com as populações e localidades atingidas pelos últimos grandes incêndios florestais



- 11h00 - JPP realiza acção política, na Sala de imprensa da ALRAM

- 11h00 - DIÁRIO e o Madeira Sad apresentam a Revista Madeira Sad, com a presença de Jorge Carvalho e o presidente da Associação de Andebol, nas Instalações da EDN

- 11h00 - Conferência de imprensa de apresentação da 6.ª edição do Festival MARIOFA- Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas, com a presença de Cristina Pedra, no Bairro Social do Palheiro Ferreiro – Sede da Associação Nuvem Aquarela

- 11h00 às 12h30 - Festival da Natureza

07h00 às 12h00 - Porto Moniz - Foz da Ribeira da Janela, com Nascer do Sol ao som de Saxofone seguido de actividades náuticas SUP //Canoagem e Surf

11h00 às 12h30 - Santa Cruz - Quinta da Moscadinha, com visita guiada à Adega de Sidra, com a possiblidade de participar no processo de produção tradicional da Sidra, seguida de Prova de Sidras e Petiscos Tradicionais

18h30 - Funchal - Galeria Art Caravel, Festival da Baleia da Madeira - Inauguração da Exposição de Arte

19h00 às 21h30 - Câmara de Lobos, passeio de Barco "Xaveilha" ao Pôr-do-Sol, seguido de Prova de Cerveja Artesanal e Bolo do Caco

- 14h00 - Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar SS1, no Cais de Machico e Centro Náutico de São Lázaro



- 14h30 - Apresentação do Estudo sobre a Implementação e Impacto dos Procedimentos de Autoavaliação nas escolas da Região Autónoma da Madeira, com a presença de Jorge Carvalho, no Auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia

- 16h00 - Eduardo Jesus entrega Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo 2024 a Feddry Ferreira César, na Sede da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos

- 16h00 - Encerramento do 3.ª edição do Fórum de Emprego do Funchal, na Câmara Municipal do Funchal, com a presença de Cristina Pedra.



- 17h00 - Ordem dos Engenheiros realiza Conferência com tema 'Infraestruturas e Investimento Público como Fator de Coesão Nacional', com o antigo Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires, e com Rubina Leal, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 17h00 - 25.º Aniversário das Galerias 5 de Outubro



- 18h00 às 21h00 - Eleições para Casa do Povo do Santo da Serra

- 18h00 às 23h00 - Concerto Solidário do Dia do Animal, com actuação Akoustic Junkies, no Museu Café

- 19h00 - Cerimónia de Lançamento do Projecto 'Um dia pela Vida' , no Centro Cultural John dos Passos

- 20h00 - Festas do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário, na Paróquia da Ilha

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial do Animal e Dia do Médico Veterinário;

- Este é o ducentésimo septuagésimo sétimo dia do ano. Faltam 88 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1910 - Início do levantamento Republicano, em Lisboa. A desorganização do movimento leva o almirante Cândido dos Reis ao suicídio, convencido do fracasso.

1943 - É assinado o Acordo Económico e Facilidades dos Transportes Marítimos entre Portugal e o Reino Unido.

1957 - Lançamento do Sputnik do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, o foguete que transporta o primeiro satélite artificial da História, lançado pela URSS.

1959 - É inaugurada a Base Aérea de Monte Real, em Leiria.

1965 - É publicado o "Manifesto dos 101 Católicos" contra a política colonial da ditadura, assinado por Sophia de Mello Breyner Andresen, Francisco Sousa Tavares, Nuno Bragança e Bénard da Costa, entre outros.

1970 - Morre, com 27 anos, a cantora e compositora norte-americana Janis Joplin.

1976 - É criada a Ordem da Liberdade da República Portuguesa, destina-se a distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da Civilização, em prol da dignificação da Pessoa Humana e à causa da Liberdade.

1990 - Abre a primeira sessão parlamentar da Alemanha, após a reunificação.

1994 - A União Europeia abre o processo de adesão dos primeiros países do Leste europeu, em 2004.

2004 - Arranca na rede de televisão por cabo a RTP Memória, canal baseado nos arquivos da estação pública.

2005 - Ministério da Educação anuncia o lançamento de programa de promoção da leitura sob a tutela da Cultura.

2008 - A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-20 sagra-se campeã europeia da categoria, ao vencer a Espanha por 2-1, em prova que decorreu em Hamm, Alemanha.

2014 - As Coreias do Norte e do Sul concordam relançar o diálogo ao mais alto nível, suspenso desde fevereiro.

2015 - Eleições legislativas em Portugal. PSD e CDS-PP vencem com 36,83% dos votos, enquanto o PS é segundo partido mais votado com 32,38%. O BE consegue 10,19%, PCP-PEV 8,27% e o PAN 1,39%.

2016 - O Parlamento Europeu aprova em Estrasburgo a ratificação do Acordo de Paris sobre o clima pela União Europeia, na presença do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, abrindo assim caminho à sua entrada em vigor.

2018 - O Governo aprova o decreto-lei que define que os professores vão recuperar dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço, no último dia de uma semana de greves dos docentes contra a medida.

2019 - A agência de notação financeira DBRS melhora o 'rating' da dívida soberana de Portugal de 'BBB' para 'BBB+', com perspetiva estável.

2020 - O português Duarte Benavente sagra-se campeão do mundo de motonáutica em Fórmula 2, ao vencer a derradeira prova realizada em Vila Velha de Ródão, Castelo Branco.

2022 - O Twitter anuncia o seu acordo para que o empresário Elon Musk, compre a rede social por 44 mil milhões de dólares, como tinha sido acordado anteriormente, decisão que deve resultar no cancelamento do processo judicial existente entre as partes.

- O ciclista João Rodrigues, vencedor da Volta a Portugal de 2019 e da Volta ao Algarve de 2021, é suspenso por sete anos, enquanto outros seis ciclistas da W52-FC Porto receberam sanções de três anos da Autoridade Antidopagem de Portugal.

2023 - A Comissão Europeia abre formalmente uma investigação à República Popular da China por alegadas ajudas ilegais, como auxílios diretos e créditos, no setor sensível e com importância estratégica dos carros elétricos, com Bruxelas a salientar ter provas suficientes contra Pequim.

- O Campeonato do Mundo de futebol de 2030 vai ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, anuncia a FIFA, após reunião do Conselho do organismo.

