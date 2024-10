Brasil celebra eleições municipais "sem maiores sobressaltos"

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil celebrou a realização "sem maiores sobressaltos" das eleições municipais do maior país sul-americano.

"O Brasil já vai dormir sabendo, em todos os municípios e estados da federação, os eleitos. Temos um final de domingo eleitoral sem maiores sobressaltos", disse a juíza, aos jornalistas, num balanço das eleições municipais realizadas em 5.569 cidades do país.

As autoridades registaram 295 ocorrências passíveis de crime como propaganda irregular e compra de votos. A abstenção foi de 21,71% apesar do voto ser obrigatório no Brasil.

Cármen Lúcia também destacou a eficiência das urnas eletrónicas utilizadas nas eleições brasileiras, lembrando que das 571.024 utilizadas neste domingo, apenas 0,6% apresentaram problemas e foram substituídas imediatamente.

A juíza enalteceu ainda a rapidez do processo de apuramento dos votos totalmente concluído em todo o país cerca de quatro horas depois do encerramento das assembleias de voto.

A responsável garantiu ainda que as redes sociais foram devidamente controladas durante o processo eleitoral, em grande parte graças à "grande colaboração das plataformas digitais".

"A preocupação inicial com a disseminação de mentiras foi enorme, mas o que estava previsto não aconteceu", pois "não houve muito uso de inteligência artificial" e as medidas adotadas anteriormente "colocaram alguma ordem na base legal" que rege o Brasil, frisou.

A presidente do TSE garantiu que essas mesmas medidas serão aplicadas com o "máximo rigor" durante a campanha para a segunda volta das eleições, marcadas para 27 de outubro em cerca de 50 cidades com mais de 200 mil eleitores, onde nenhum candidato obteve mais de 50% dos votos no domingo.

Entre elas está São Paulo, o maior círculo eleitoral do país, com 9,3 milhões de eleitores, cuja prefeitura será disputada pelo atual presidente, Ricardo Nunes, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e pelo socialista Guilherme Boulos, candidato do atual Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Nunes obteve 29,49% dos votos no domingo, contra 29,06% de Boulos, numa das eleições mais renhidas da capital paulista de que há memória, e que só ficou definida depois de concluída 99,52% da contagem dos votos.

Onze capitais dos estados brasileiros já elegeram os presidentes de câmara à primeira volta, sendo que nas restantes 15 a decisão ficou adiada para a segunda volta.