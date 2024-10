Alunos adultos de Canárias recebidos na Escola da Torre

A recepção de um grupo de alunos do Centro de Educação de Pessoas Adultas (CEPA) de San Bartolomé de Tirajana, Canárias, marca as celebrações do Erasmusdays na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, em Câmara de Lobos, com um programa de actividades que se prolonga por toda a próxima semana.

Assim, para amanhã, segunda-feira, está prevista uma visita guiada ao centro histórico do Funchal (Zona Velha), seguida, no final da tarde, de uma visita à Assembleia Legislativa da Madeira.

O dia 15 de outubro será dedicado à cidade de Câmara de Lobos, com uma reunião com o presidente da Câmara Municipal, uma visita guiada ao Museu de Imprensa e a exploração da história vitivinícola da região, nas adegas da empresa ‘Henriques e Henriques’. No final do dia, será realizada uma visita ao Cabo Girão e à Eira do Serrado. À noite, decorre um sarau intercultural na cantina da escola, onde haverá um diálogo sobre as culturas espanhola e portuguesa, apresentações sobre o património da Madeira e Gran Canária e várias actividades interculturais, incluindo gastronomia e música. Neste evento estarão presentes formandos de diversos países que estão actualmente a frequentar as aulas de ‘Português Língua de Acolhimento’ na Escola da Torre.

No dia 16 de Outubro decorre uma sessão de esclarecimento sobre o sistema educativo de ambos os países, com apresentações dos cursos EFA e PLA e projectos nacionais e europeus da Escola da Torre. O destaque será a apresentação dos 20 anos de projectos europeus na área de educação de adultos da escola. À tarde, será realizada uma caminhada ao longo da promenade entre Câmara de Lobos e Praia Formosa, celebrando a importância do ambiente e da sustentabilidade. À noite os formandos espanhóis irão assistir a aulas dos formandos da Escola da Torre e depois decorrerá uma sessão sobre os Direitos Humanos e as comunidades ciganas.

Nos dias 16 e 17 de Outubro os participantes das duas instituições terão a oportunidade de conhecer a cidade de Santana e o Parque Temático da Madeira. Irão também ao Monte e ao Jardim Monte Palace, assim como farão uma incursão ao património da cana-de-açúcar, com visitas à Sé do Funchal e ao Museu de Arte Sacra.

Para encerrar esta semana de intercâmbio e celebrações, no dia 19 será realizada uma visita à Floresta Laurissilva, com uma caminhada pela Levada do Alecrim, seguida de almoço-convívio.

Este evento especial de celebração dos Erasmusdays marca os 20 anos de projectos europeus da Escola da Torre na área de educação de adultos.