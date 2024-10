Provas de Orientação com maior procura na Madeira

A Orientação tem conhecido uma maior procura na Madeira nos últimos anos. Além de se realizarem mais provas, há uma procura crescente pela modalidade por parte de atletas não federados. Isso mesmo testemunha António Ferro, do Clube Aventura da Madeira, entidade que organiza, este sábado, um novo desafio na vila da Ribeira Brava.

Ao DIÁRIO, aquele responsável refere que das habituais 18 provas por ano, passaram a realizar-se 34 provas ao longo da época de competição na Região, o que o próprio classifica como um "boom da modalidade". Até ao final de Novembro, exemplifica, entre a calendarização regular e as alterações por motivos vários, "há provas todos os fins-de-semana".

A competição de hoje realiza-se em ambiente urbano e tem início agendado para as 15 horas, tendo como palco o centro da vila da Ribeira Brava, particularmente a zona envolvente ao arranjo urbanístico levado a cabo pela autarquia local. Pontua para a Taça da Madeira de Orientação, sendo a sua 9.ª etapa.

A prova terá percursos na disciplina Sprint e outros percursos abertos. , Foto DR/CAM

A prova disputa-se na disciplina Sprint, existindo ainda percursos abertos a todos os interessados, com níveis fácil e médio.

Embora a maioria das inscrições tenham já sido concretizadas, há ainda a possibilidade de os interessados se inscreverem nos percursos abertos, no local da prova, após a abertura do secretariado e antes da partida. O secretariado abre às 13h45. Para as 17h15 estão previstas as primeiras chegadas, seguindo-se a entrega de prémios.

Os interessados podem ainda inscrever-se junto do secretariado da prova. , Foto DR/CAM

Ontem, ao final da tarde, a organização já contava com cerca de 250 inscritos, havendo a perspectiva de que esse número pudesse crescer até às três centenas de participantes.

António Ferro dá conta de que as provas se destinam a atletas federados, individuais e por equipas, mas também a participantes livres, onde se incluem atletas de todas das idades. "Costumamos ter participantes desde crianças em 'carrinhos de bebé' até outros com 70 e 80 anos", esclarece.

Mas há outras iniciativas a ter em conta na agenda de hoje.

Agenda

8h30 – arranque de novo dia de competição no Madeira Island SUP Challenge. Para as 13 horas está marcada a cerimónia de entrega de prémios deste que é um evento desportivo promovido pelo Clube Naval do Funchal. Centro Náutico de São Lázaro.

9h00 – ‘Caminho das Voltinhas’. Inserida nas comemorações do 64.º aniversário da corporação, os Bombeiros Municipais de Machico promovem a 1.ª edição de uma prova de força e coragem.

11h00 - lançamento da obra ‘25 de Abril – Permanências, rupturas e recomposições’, na Assembleia Legislativa da Madeira.

12h00 – arranque da 3.ª edição da iniciativa ‘Dancilhas - Festival de Danças e Músicas do Mundo’, no Jardim da Junta de Freguesia de São Martinho.

15h30 - apresentação da 12.ª edição do K Vertical do Fanal, no Hotel Aqua Natura Bay, no Porto Moniz.

16h00 - jogo de basquetebol da Proliga Masculina entre o CAB e o Galitos, no Pavilhão do CAB, na Nazaré.

17h00 - Festival MARIOFA com espetáculos Piggery Jokery e Dragonito, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias.

17h00 - Madeira SAD defronta o CALE, da I Divisão de andebol feminino, no Pavilhão do Funchal.

17h00 - Jogo de Futebol de veteranos, na Choupana, que coloca frente a frente a equipa ‘Alberto Oculista’ e o ‘Sporting da Madeira’.

17h00 - V Corrida /Marcha Regional dos Professores, com partida junto ao Edifício 2000.

17h30 - Festival Agrícola e Repentista da Madeira (FRAM), em Santana, com desfile de tractores e actuação da banda nacional Quinta do Bill, às 22h30.

17h30 - Cortejo da Maçã, integrado no XXXVII Festa da Maçã, no Largo da Achada, na Camacha.

18h00 - OCM - Madeira Camerata com os solistas Mário Pinto e Rui Vidal, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

18h00 - Hospital Particular da Madeira promove uma sessão clínica sobre ‘Novas Perspectivas em Cirurgia Vascular’, no Hotel Vila Porto Mare, no Funchal.

Efemérides

1492 - Cristóvão Colombo, navegador italiano ao serviço de Espanha, chega à América, convencido de ter atingido terras da Índia.

1910 - É criada a Guarda Nacional Republicana (GNR), a partir das Guardas Municipais de Lisboa e do Porto.

1935 - Bispo de Leiria declara dignas de crédito as "aparições" e autoriza oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima.

Foto DR

1943 - Acordo dos Açores assinado entre Portugal e o Reino Unido. A Royal Air Force (RAF) passa a designar o campo das Lajes como RAF Station Lajes.

1972 - É assassinado pela PIDE o dirigente do MRPP José Ribeiro Santos, durante um plenário estudantil em Económicas (atual ISEG).

1984 - Atentado do IRA à primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, num hotel de Brighton. Morrem quatro pessoas, 34 ficam feridas, Thatcher escapa ilesa.

1995 - António Guterres, secretário-geral do PS, é indigitado primeiro-ministro e convidado a formar o XIII Governo Constitucional português.

1999 - UEFA atribui a organização do Campeonato da Europa de futebol de 2004 a Portugal.

2007 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao antigo vice-presidente norte-americano Al Gore e ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU pelos esforços para aumentar o conhecimento sobre mudanças climáticas.

2010 - Portugal é eleito membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU, órgão responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais, para o biénio 2011-2012.

2017 - Os Estados Unidos anunciam que se retiram da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), acusando a instituição de ser anti-israelita.

2019 - O atleta queniano Eliud Kipchoge, recordista mundial da maratona, é o primeiro atleta a correr os 42,195 quilómetros abaixo das duas horas (1:59.40,2), em Viena, Áustria, numa corrida não oficial organizada para o efeito.

Pensamento do dia