Festival Dancilhas mostra danças do mundo a 11 e 12 de Outubro no Funchal

O Jardim da Junta de Freguesia de S. Martinho prepara-se para receber aquela que será a terceira edição do Dancilhas - Festival de Danças e Músicas do Mundo. O evento acontece a 11 e 12 de Outubro, organizado pela Associação Cultural e Recreativa Rodopio Pitoresco, com os apoios da Junta de Freguesia de S. Martinho, da Câmara Municipal do Funchal e da Empresa de Cervejas da Madeira.

Este festival vai reunir músicos e bailadores profissionais e amadores com o intuito de mostrar o que se faz num festival Trad/Folk desta natureza. O evento é aberto a todas as idades, "com foco na comunidade, sustentabilidade e resgate cultural".

Programa

11 de outubro, sexta-feira

Workshops:

18h30 - English Dance Music, por Keith Macdonald.

19h30 – Danças Turcas, por Orçun Átilla

Concertos/Bailes:

21h00 - Orçun Átilla (Turquia)

22h30 - jam.pt (Lisboa)

23h30 - Jamicionário Tripeiro (Porto)

12 de outubro, sábado

Workshops:

12h00 – Yoga, Valeria Glinca

14h00 – Recuperação do Espaço Sensorial e Rítmico, por Marco Luna.

15h00 – Bombas de Sementes, por Manuel Vicente

16h00 – EN-CONTRA-DANÇAS, Matias

17h30 – Lindy Hop, Mikhail Vasyluk & Patrícia Gomes

19h00 – Musicar, João Valente

Concertos/Bailes:

20h00 – Baile Mandado, Velha Guarda & Petty e Carmina.

21h30 – OTUS MAULI

23h00 – TROVADORES

00H00 – AFRO-BRASILEIRAS, Sancho