A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela que Lisboa impõe maior controlo de apoios públicos na Madeira. Para um melhor cruzamento de dados a nível nacional, a proposta do Orçamento do Estado prevê que o Instituto Segurança Social passe a partilhar um conjunto de informações com várias entidades públicas regionais e com o Instituto de Informática. Ainda sobre esta proposta de Orçamento para 2025, Albuquerque ameaça com chumbo da Madeira.

Uma foto de um jogo de andebol de praia em quase toda a largura de meia página ilustra a notícia que dá conta que o Porto Santo marca pontos com competição de alto nível. Estão encontradas as 12 equipas que irão lutar pelo título de vencedores da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia. Nestas páginas, conheça Filipe Bento, o homem por detrás da montagem da prova.

Mas há mais assuntos em destaque. “Em 12 anos, só 2 doentes pediram a eutanásia”. Em entrevista ao DIÁRIO, Licínia Araújo, coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos do SESARAM, defende aumento do internamento domiciliário.

Nestas páginas revelamos, também, que o 9.º Madeira Pianofest terá sete intérpretes de quatro nacionalidades em cinco concertos.

Por fim, revelamos que uma Procuradora foi suspensa 6 meses por injuriar polícias na pandemia.

