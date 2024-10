Euromilhões com novo jackpot no sorteio da próxima terça-feira

Não houve nenhum totalista no sorteio de hoje do Euromilhões, que tinha em jogo um prémio no valor de 29 milhões de euros.

A chave composta pelos números 16 - 23 - 32 - 46 e 49 e pelas estrelas 4 e 5 não redeu mais do que um 3.º prémio para Portugal, no valor de 26 mil euros.

Já o Milhão desta noite foi atribuído ao código GNW 15452.

No próximo sorteio do Euromilhões, na terça-feira da próxima semana, vai estar disputa um jackpot no valor de 38 milhões de euros.

Boa sorte!